“Red Bull” rəhbəri 2027-ci ildən F1 seçmə mərhələ qaydalarında dəyişikliklər edir

“Red Bull” komandasının rəhbəri Loran Mekis bildirib ki, “Formula-1” 2027 mövsümü üçün seçmə mərhələ məsələsinin həllinə diqqət yetirməlidir.
İdman.Biz bildirir ki, “Formula-1” komissiyası 9 apreldə mövsümün ilk üç turunun nəticələrini müzakirə etmək üçün görüşəcək. Gündəmdə seçmə mərhələ formatı, eləcə də maşınlar arasında sürətdəki böyük fərq məsələsi var.
“Hamımızın razılaşdığı bir şey var, düşünürəm ki, bütün komandalar və idman növü - FIA, “Formula-1” və sürücülər - hamımızın mümkün qədər tez seçmə mərhələsini görmək istədiyimizdir. Bir idman növü olaraq diqqət yetirməyə çalışdığımız ilk şey budur. Baş verən odur ki, mümkün olan ən sürətli seçmə mərhələsini təkmilləşdirdikdən və ya əldə etdikdən sonra avtomatik olaraq potensial olaraq daha az taktiki təsirə malik bir yarış əldə edirsiniz.
Yarışdakı bu taktikaların səviyyəsi, ehtimal ki, düzgün şəkildə həll edilə bilər. Bu məsələ ilə bağlı çox fərqli fikirlər var. Ən əsası, mümkün olan ən sürətli seçmə mərhələsinə yaxınlaşmağımızdır; hazırda bir idman növü olaraq buna nail olmağa çalışırıq”, - deyə Crash.net Mekisdən sitat gətirir.