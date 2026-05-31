Rassellə “Mercedes”dən gözlənilməz zərbə

“Formula-1” üzrə “Mercedes” komandasının britaniyalı pilotu Corc Rassellin Kanadada üzləşdiyi texniki problem komanda üçün ciddi araşdırma çətinliyi yaradıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Rassellin bolidində sıradan çıxan ERS modulunun Böyük Britaniyaya qaytarılması bir neçə ay çəkəcək. Bu isə “Mercedes”in nasazlığın dəqiq səbəbini müəyyənləşdirməsini gecikdirir. Məlumata görə, problem Kanada Qran-prisinin 30-cu dövrəsində, Rassell liderlik etdiyi vaxt baş verib.
“Mercedes” komandasının rəhbər müavini Bredli Lord bildirib ki, Rassellin W16 bolidində ERS sistemi qəfil dayanıb. Onun sözlərinə görə, bu nasazlıq sonradan əlavə zədələrə də səbəb olub. Komanda bolidi geri aldıqdan sonra problemli modulu çıxara bilib, lakin həmin hissə xüsusi təhlükəsizlik prosedurlarından keçməlidir.
Lord qeyd edib ki, modul təyyarə ilə yox, yük kimi Böyük Britaniyaya göndərilir. Buna görə də hissənin bazaya çatması bir neçə ay çəkəcək. “Mercedes” bu müddətdə nasazlığın səbəbini yalnız telemetriya və digər texniki məlumatlar əsasında araşdırmağa məcbur qalacaq.
Rassellin yarışdan kənar qalması Kimi Antonellinin ardıcıl dördüncü qələbəsini qazanmasına şərait yaradıb. Antonelli Kanadada qələbə qazanaraq şəxsi hesabdakı üstünlüyünü 43 xala çatdırıb.