Ştayner: “Rassellə Antonelli 100% toqquşacaqlar”

“Haas” komandasının keçmiş rəhbəri Günter Ştayner hesab edir ki, “Mercedes” pilotları Corc Rassel və Andrea Kimi Antonelli cari “Formula-1” mövsümündə qaçılmaz olaraq toqquşacaqlar.
İdman.Biz bildirir ki, Kanada Qran-Prisində “Mercedes” pilotları yarış zamanı bir neçə dəfə bir-biri ilə gərgin mübarizədə aparıblar, lakin qəzadan yayınmağı bacarıblar. Lakin Rassel avtomobilindəki texniki problem səbəbindən yarışın ortasında yarışdan çıxmaq məcburiyyətində qalıb.
“100% toqquşma baş verəcək. Bu, mütləq baş verəcək. Onların yarış tərzi və Totonun müdaxilə etməməsi, mütləq baş verəcək”, - Ştayner Red Flags podkastında deyib.