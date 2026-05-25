25 May 2026
Rassel: “Bilmirəm niyə kimsə bu mühərrikləri dəyişdirmək istəyir”

25 May 2026 18:24
“Mercedes” komandasının britaniyalı pilotu Corc Rassel “Formula-1”də bir çoxlarının mövcud güc aqreqatlarını dəyişdirmək istəyini başa düşmədiyini bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, mayın 24-də keçirilən “Formula-1” Kanada Qran-Prisindən sonra yarışın qalibi Andrea Kimi Antonelli komanda yoldaşı Corc Rassel üzərindəki üstünlüyünü 43 xala çatdırıb.

“Çox bəyəndim. Düşünürdüm ki, fantastikdir. Uzun illərdir belə bir döyüş keçirməmişəm. Yəqin ki, 2014-cü ildə Bəhreyndə Lyuis [Hemilton] və Nikodan [Rosberq] bəri belə bir mübarizə görməmişəm. Və bu yeni mühərriklər bunu etməyə imkan verir. Bilmirəm niyə kimsə onları dəyişdirmək istəyər - çünki Melburnda, Çində əla yarışlar keçirdik, Kimi ilə mən bu gün və dünən əla bir döyüş keçirdik - və bu, yalnız bu güc aqreqatlarının dizayn tərzinə görə mümkündür”, - deyə Rassel “The Race”-ə bildirib.

Xatırladaq ki, Rassel yarışdan çıxmazdan əvvəl yarışa liderlik edirdi və komanda yoldaşı Andrea Kimi Antonelli ilə birinci yer uğrunda mübarizəni davam etdirirdi. Komanda yoldaşının yarışdan çıxmasından sonra Antonelli yarışda inamla qalib gəldi.

