“Red Bull” ilin sonunadək “Racing Bulls”u satacaq – insayder

"Formula-1"in iqtisadiyyatını işıqlandıran “Business/book GP” nəşrinin müəllifi Mark Limaş sosial media səhifəsində “Red Bull” rəhbərliyinin bu ilin sonunda “Racing Bulls” komandasını satmağı planlaşdırdığını bildirib.

Onun sözlərinə görə, “Bulls” rəhbərliyi bu qərarı “Liberty Media”nın təzyiqi altında verməyə məcburdur.

İdman.Biz bildirir ki, müqavilənin təxmini dəyəri 1,8 milyard avrodur.

Bundan əlavə, “Red Bull” rəhbərliyi “Racing Bulls”un satışı üçün dörd şərt irəli sürüb, xüsusən də: komanda mövcud texniki qaydaların sonuna qədər Ford-RBPT mühərriklərindən istifadə etməlidir; sürücülərdən biri “Red Bull” sürücüsü olmalıdır; komanda öz avtomobillərində mövcud “Red Bull” texnologiyasından istifadə etməyə davam etməlidir; və “Red Bull” loqotipi avtomobillərdə saxlanılmalıdır.

