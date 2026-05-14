“Aston Martin” “Geely” və ya BYD-nin nəzarəti altına keçə bilər – The Telegraph

2026-cı il mövsümünün uğursuz başlanğıcından və ağır maliyyə vəziyyətindən sonra “Aston Martin” investorları komandanın perspektivlərinə getdikcə daha çox şübhə ilə yanaşırlar.
İdman.Biz-in “The Telegraph”a istinadən məlumatına görə, nəzarət uğrunda əsas iddiaçı Çinin “Geely” şirkətidir.
Lourens Stroll və onun konsorsiumu daha 50 milyon funt sterlinq (təxminən 67,5 milyon dollar) sərmayə qoyublar ki, bu da 2018-ci ildə səhmlərin ictimaiyyətə açıqlanmasından bəri səkkizinci təcili maliyyələşdirmədir. Ümumilikdə, onlar səhmdarlardan təxminən 2 milyard funt sterlinq (2,7 milyard dollar), banklardan və istiqraz bazarlarından isə eyni məbləği cəlb ediblər. Bu arada, vergi öncəsi itkilər 25% artaraq 364 milyon funt sterlinqə (491,4 milyon dollar) çatıb. Şirkətin bazar kapitallaşması IPO-da 4,3 milyard funt sterlinqdən (5,8 milyard dollar) təxminən 430 milyon funt sterlinqə (580,5 milyon dollar) düşüb. Şirkət həmçinin 3000 işçisinin beşdə birini işdən çıxarıb.
“Nəticə etibarilə, Stroll ciddi bir iş adamıdır və təsəvvür etmək olar ki, nə vaxtsa o da deyəcək: “Bunu davam etdirmək üçün nə qədər dərinliyə getməliyəm?” - deyə nəşr adı açıqlanmayan böyük bir təchizatçıdan sitat gətirir.
“Geely” artıq “Aston Martin”də pay sahibidir (daxili mənbələrə görə, təxminən 14%) və Strollun getməsi halında ən çox ehtimal olunan alıcı hesab olunur. Komandaya maraq, həmçinin “Formula-1”ə daxil olmağın yollarını araşdıran Çinin BYD şirkəti ilə də əlaqələndirilir.