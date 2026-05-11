11 May 2026
Ekklstoun: “Bu il çempion ya Antonelli, ya da Ferstappen olacaq”

11 May 2026 19:01
“Formula-1”in keçmiş baş direktoru Berni Ekklstoun çempionatın lideri Andrea Kimi Antonelli ilə kimin rəqabət apara biləcəyi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.

95 yaşlı ingilisin sözlərinə görə, titul uğrunda mübarizə italyan və “Red Bull” pilotu Maks Ferstappen arasında duellə başa çatacaq.

“Bu ilin çempionu ya Antonelli, ya da Ferstappen olacaq! “Red Bull” böhranını aradan qaldırmış kimi görünür. Maksın ruhu qayıdıb və bu baş verdikdə, o, rəqibləri üçün həqiqətən təhlükəli hala gəlir”, - Autoracing 1 Ekklstounun sözlərini sitat gətirir.

Ferstappen sürücülərin sıralamasında 26 xalla yeddinci yerdədir. Andrea Kimi Antonelli 100 xalla liderlik edir.

