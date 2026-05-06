6 May 2026
AZ

“Aston Martin” Edrian Nyuinin xəstəliyi ilə bağlı yayılan şayiələri təkzib edib

Formula 1
Xəbərlər
6 May 2026 18:53
144
“Aston Martin” Edrian Nyuinin xəstəliyi ilə bağlı yayılan şayiələri təkzib edib

“Aston Martin” “Formula-1” komandası komanda rəhbəri britaniyalı Edrian Nyuinin xəstə olması ilə bağlı şayiələri təkzib edib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, “Daily Mail” əvvəllər Nyuinin xəstəxanaya yerləşdirilməsini tələb edən bir xəstəlik keçirdiyini bildirmişdi. Qeyd olunmuşdu ki, britaniyalı mütəxəssis hazırda evdən işləyir.

“Aston Martin” açıqlamasında bildirib ki, “komanda üzvlərimizdən heç birinin şəxsi işləri ilə bağlı şərh vermirik. Edrian işləyir və ötən həftə ofisdə olub”.

Bundan əvvəl “Haas” komandasının keçmiş rəhbəri Günter Ştayner Nyuinin “Aston Martin”dəki işini tənqid etmişdi.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Keti Perri “Formula-1” üzrə Azərbaycan Qran-prisində çıxış edəcək - VİDEO
12:21
Formula 1

Keti Perri “Formula-1” üzrə Azərbaycan Qran-prisində çıxış edəcək - VİDEO

Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 24-26-da baş tutacaq
“Mercedes” Antonelli barədə günahını etiraf etdi
5 May 14:57
Formula 1

“Mercedes” Antonelli barədə günahını etiraf etdi

Toto Volff start problemlərinin italyan pilotla bağlı olmadığını açıqlayıb
Məhəmməd bin Sülayem “Formula-1”də iki komandanın bir sahibi olmasına qarşı çıxıb
5 May 07:15
Formula 1

Məhəmməd bin Sülayem “Formula-1”də iki komandanın bir sahibi olmasına qarşı çıxıb

FIA qaydaları hazırda hər bir komandanın ayrıca hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstərməsini nəzərdə tutur
Toto Volff: “Antonelli növbəti 10-15 ildə bir çox titul qazana bilər”
5 May 03:15
Formula 1

Toto Volff: “Antonelli növbəti 10-15 ildə bir çox titul qazana bilər”

Andrea Kimi Antonelli Mayami Qran-Prisində qalib gəlib
Alonso: “Hansısa yarışda beşinci yeri tutsam, həmin gün karyeramı bitirəcəm”
5 May 00:39
Formula 1

Alonso: “Hansısa yarışda beşinci yeri tutsam, həmin gün karyeramı bitirəcəm”

Builki, Fernandonun “Formula-1”dəki 23-cü mövsümüdür
Hemilton Mayami Qran-Prisində ötmə zamanı Kolapintoya orta barmağını göstərib
4 May 19:24
Formula 1

Hemilton Mayami Qran-Prisində ötmə zamanı Kolapintoya orta barmağını göstərib - FOTO

Mayami Qran-Prisinin qalibi “Mercedes” pilotu Andrea Kimi Antonelli olub

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO
4 May 01:05
Futbol

La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO

Vinisius Juniorun dublu “kral klubu”na qələbə qazandırıb
Seriya A: “İnter” İtaliya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
4 May 00:45
Futbol

Seriya A: “İnter” İtaliya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

“Nerazzurri” 35-ci turda “Parma”ya qalib gələrək çempionluğunu rəsmiləşdirib