Toto Volff: “Antonelli növbəti 10-15 ildə bir çox titul qazana bilər”

“Mercedes” komandasının rəhbəri Toto Volff komandasının 19 yaşlı italyan pilotu Andrea Kimi Antonellinin “Formula-1” perspektivlərini yüksək qiymətləndirib.
“Antonellinin qarşıda uzun “Formula-1” karyerası var. Kimi növbəti 10-15 ildə bir çox çempionluq qazana bilər. Biz onun üzərinə qoyulan böyük gözləntilər altında büdrəməsini istəmirik, çünki Antonelli yarışda zəif çıxış edərsə, insanlar deyəcəklər: “Bəlkə də bu oğlan düşündüyümüz superulduz deyil”. Biz yolda qalmalıyıq, başa düşməliyik ki, eniş-yoxuşlar olacaq - bu, onun yaşında olan bir oğlan üçün normaldır”, - deyə La Gazzetta Dello Sport Volffdan sitat gətirir.