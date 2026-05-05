5 May 2026
AZ

Toto Volff: “Antonelli növbəti 10-15 ildə bir çox titul qazana bilər”

Formula 1
Xəbərlər
5 May 2026 03:15
333
Toto Volff: “Antonelli növbəti 10-15 ildə bir çox titul qazana bilər”

“Mercedes” komandasının rəhbəri Toto Volff komandasının 19 yaşlı italyan pilotu Andrea Kimi Antonellinin “Formula-1” perspektivlərini yüksək qiymətləndirib.

“Antonellinin qarşıda uzun “Formula-1” karyerası var. Kimi növbəti 10-15 ildə bir çox çempionluq qazana bilər. Biz onun üzərinə qoyulan böyük gözləntilər altında büdrəməsini istəmirik, çünki Antonelli yarışda zəif çıxış edərsə, insanlar deyəcəklər: “Bəlkə də bu oğlan düşündüyümüz superulduz deyil”. Biz yolda qalmalıyıq, başa düşməliyik ki, eniş-yoxuşlar olacaq - bu, onun yaşında olan bir oğlan üçün normaldır”, - deyə La Gazzetta Dello Sport Volffdan sitat gətirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Alonso: “Hansısa yarışda beşinci yeri tutsam, həmin gün karyeramı bitirəcəm”
00:39
Formula 1

Alonso: “Hansısa yarışda beşinci yeri tutsam, həmin gün karyeramı bitirəcəm”

Builki, Fernandonun “Formula-1”dəki 23-cü mövsümüdür
Hemilton Mayami Qran-Prisində ötmə zamanı Kolapintoya orta barmağını göstərib
4 May 19:24
Formula 1

Hemilton Mayami Qran-Prisində ötmə zamanı Kolapintoya orta barmağını göstərib - FOTO

Mayami Qran-Prisinin qalibi “Mercedes” pilotu Andrea Kimi Antonelli olub
“Formula-1” Azərbaycan Qran-prisi üçün könüllü qeydiyyatı başlayıb
4 May 14:37
Formula 1

“Formula-1” Azərbaycan Qran-prisi üçün könüllü qeydiyyatı başlayıb

Bu il “Formula-1” Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 24-26-da keçiriləcək
“Aston Martin”in pilotu: “Yay fasiləsinə qədər yeniliklər gözlənilmir”
4 May 13:34
Formula 1

“Aston Martin”in pilotu: “Yay fasiləsinə qədər yeniliklər gözlənilmir”

Pilot Mayami Qran-prisindən sonra komandanın planlarını açıqlayıb
“Formula-1”də araşdırma xaosu: Ştüardlar qərar verəcək
4 May 07:27
Formula 1

“Formula-1”də araşdırma xaosu: Ştüardlar qərar verəcək

Mayami Qran-prisində bir neçə pilot cərimə təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb
Messi Mayami Qran-prisində Franko Kolapintoya dəstək olub – FOTO/VİDEO
4 May 01:35
Formula 1

Messi Mayami Qran-prisində Franko Kolapintoya dəstək olub – FOTO/VİDEO

Argentinalı ulduz “Formula-1” paddokunda həmyerlisi ilə görüşüb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər