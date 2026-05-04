4 May 2026
AZ

“Formula-1”də araşdırma xaosu: Ştüardlar qərar verəcək

Formula 1
Xəbərlər
4 May 2026 07:27
278
“Formula-1”də araşdırma xaosu: Ştüardlar qərar verəcək

“Formula-1” üzrə Mayami Qran-prisinin final dövrələrində baş verən insidentlər idarəçilərin işini artırıb. Yarış başa çatdıqdan sonra Şarl Lekler, Corc Rassell və Maks Ferstappenin iştirak etdiyi bir neçə hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Ferrari”nin pilotu Şarl Lekler üç fərqli insidentə görə araşdırılır. Monakolu sürücü trasın hüdudlarını dəfələrlə tərk edərək üstünlük qazanmaqda, son dövrədə 17-ci döngədə Corc Rassell ilə toqquşmaya səbəb olmaqda və qəzadan sonra zədələnmiş maşını təhlükəli vəziyyətdə idarə etməkdə günahlandırılır.

“Mercedes”in sürücüsü Corc Rassell iki fərqli hadisədə iştirakçı olub. O, həm Leklerlə toqquşmaya, həm də birinci döngədə Maks Ferstappenlə təmasa görə ştüardların diqqət mərkəzindədir. Həmin təmas nəticəsində Rassellin bolidinin ön qanadı zədələnib.

Dünya çempionu Maks Ferstappen üçün də gün gərgin keçib. O, Rassellə olan insidentlə yanaşı, pit-leyn çıxışında xətti kəsməkdə də şübhəli bilinir. Bundan əlavə, Liam Louson və Pyer Qasli arasında baş verən qəza da rəsmi araşdırmaya daxil edilib.

Xatırladaq ki, hadisələrin əksəriyyəti yarışın bitməsinə saniyələr qalmış Mayami beynəlxalq avtodromunda yaşanıb. Ştüardların verəcəyi qərarlardan sonra yarışın yekun nəticələrinin dəyişə biləcəyi ehtimal olunur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Messi Mayami Qran-prisində Franko Kolapintoya dəstək olub – FOTO/VİDEO
01:35
Formula 1

Messi Mayami Qran-prisində Franko Kolapintoya dəstək olub – FOTO/VİDEO

Argentinalı ulduz “Formula-1” paddokunda həmyerlisi ilə görüşüb
Kimi Antonelli Mayami Qran-prisinin qalibi olub
3 May 23:14
Formula 1

Kimi Antonelli Mayami Qran-prisinin qalibi olub

İtaliyalı pilot ardıcıl üçüncü qələbəsini qazanıb
Hamilton simulyatorun onu aldatdığını söyləyib
3 May 12:17
Formula 1

Hamilton simulyatorun onu aldatdığını söyləyib

“Ferrari” pilotu Mayami Qran-prisinin təsnifat mərhələsindəki nəticəsindən narazı qalıb
Mayami Qran-prisinin start vaxtı dəyişdirilib
3 May 10:15
Formula 1

Mayami Qran-prisinin start vaxtı dəyişdirilib

“Formula-1” təşkilatçıları leysan təhlükəsinə görə yarışın vaxtını önə çəkiblər
Mayami Qran-Prisinin başlanğıcının təxirə salınması variantları açıqlanıb
3 May 06:12
Formula 1

Mayami Qran-Prisinin başlanğıcının təxirə salınması variantları açıqlanıb

Sıralanma mərhələsindən sonra yekun qərarın verilməsi gözlənilir
Rassel rəqiblərinin sürətindən narahatdır
2 May 13:59
Formula 1

Rassel rəqiblərinin sürətindən narahatdır

Britaniyalı pilot “McLaren” və “Ferrari”nin yeniliklərindən təsirlənib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər