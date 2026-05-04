4 May 2026
AZ

Messi Mayami Qran-prisində Franko Kolapintoya dəstək olub – FOTO/VİDEO

Formula 1
Xəbərlər
4 May 2026 01:35
208
Messi Mayami Qran-prisində Franko Kolapintoya dəstək olub – FOTO/VİDEO

“İnter Mayami” futbol komandasının hücumçusu Lionel Messi Mayami Qran-prisinə baş çəkərək “Formula-1”də çıxış edən həmyerlisi, “Alpin” komandasının pilotu Franko Kolapinto ilə görüşüb. Yarışın keçirildiyi paddoka ailəsi ilə birlikdə gələn Leо, argentinalı sürücüyə dəstəyini nümayiş etdirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, görüş zamanı maraqlı anlar yaşanıb. Belə ki, Franko Kolapinto həmin vaxt yanında olan sevgilisi, tanınmış aktrisa Maya Refikkonu da Messiyə təqdim edib. Maya Refikkonun dünya ulduzu ilə gözlənilməz görüşü və onun səmimiyyəti sosial şəbəkələrdə böyük marağa səbəb olub.

Bu, tərəflər arasında ilk görüş deyil. Hələ yarış həftəsinin əvvəlində, çərşənbə günü Kolapinto “İnter Mayami”nin məşq bazasında olub və orada Messi, həmçinin Rodrigo de Paul ilə qeyri-rəsmi şəraitdə söhbət edib. Lakin paddokdakı görüş kameraların müşayiəti ilə daha geniş kütlənin diqqətini çəkib.

Lionel Messi həmçinin “Mercedes” qarajında da görüntülənib və "Formula-1" bolidinə əyləşərək pilot olmaq həyəcanını hiss edib.

Qeyd edək ki, Mayami Qran-prisinin əsas yarışında Franko Kolapinto səkkizinci pillədə qərarlaşaraq komandasına 4 xal qazandırıb. Yarışın qalibi isə “Mersedes”in pilotu Andrea Kimi Antonelli olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kimi Antonelli Mayami Qran-prisinin qalibi olub
3 May 23:14
Formula 1

Kimi Antonelli Mayami Qran-prisinin qalibi olub

İtaliyalı pilot ardıcıl üçüncü qələbəsini qazanıb
Hamilton simulyatorun onu aldatdığını söyləyib
3 May 12:17
Formula 1

Hamilton simulyatorun onu aldatdığını söyləyib

“Ferrari” pilotu Mayami Qran-prisinin təsnifat mərhələsindəki nəticəsindən narazı qalıb
Mayami Qran-prisinin start vaxtı dəyişdirilib
3 May 10:15
Formula 1

Mayami Qran-prisinin start vaxtı dəyişdirilib

“Formula-1” təşkilatçıları leysan təhlükəsinə görə yarışın vaxtını önə çəkiblər
Mayami Qran-Prisinin başlanğıcının təxirə salınması variantları açıqlanıb
3 May 06:12
Formula 1

Mayami Qran-Prisinin başlanğıcının təxirə salınması variantları açıqlanıb

Sıralanma mərhələsindən sonra yekun qərarın verilməsi gözlənilir
Rassel rəqiblərinin sürətindən narahatdır
2 May 13:59
Formula 1

Rassel rəqiblərinin sürətindən narahatdır

Britaniyalı pilot “McLaren” və “Ferrari”nin yeniliklərindən təsirlənib
Kolapinto Messiyə “Formula-1” bolidini sürməyə icazə verəcək
1 May 23:53
Formula 1

Kolapinto Messiyə “Formula-1” bolidini sürməyə icazə verəcək

Kolapinto Messiyə söz verib

Ən çox oxunanlar

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər
La Liqa: “Barselona” “Osasuna” üzərində qələbə ilə çempionluğa bir addım da yaxınlaşıb
3 May 01:19
Dünya futbolu

La Liqa: “Barselona” “Osasuna” üzərində qələbə ilə çempionluğa bir addım da yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Blauqrana”nın 88 xalı var və onlar birinci yerdədirlər