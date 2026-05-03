Mayami Qran-Prisinin başlanğıcının təxirə salınması variantları açıqlanıb

“Formula-1” təşkilatçıları Mayami Qran-Prisinin başlama vaxtını ildırım təhlükəsi səbəbindən dəyişdirmək üçün bir neçə variantı nəzərdən keçirirlər.
İdman.Biz bu barədə PlanetF1-ə istinadən xəbər verir.
Mənbəyə görə, iki əsas ssenari müzakirə olunur: planlaşdırılan saat 16:00 əvəzinə startın yerli vaxtla saat 10:00-a (Bakı vaxtı ilə saat 18:00) və ya 13:00-a (Bakı vaxtı ilə saat 21:00) keçirilməsi.
Sıralanma mərhələsindən sonra yekun qərarın verilməsi gözlənilir. FIA son yarış cədvəlini təsdiqləmək üçün FOM ilə görüşəcək. Artıq bir neçə komandanın yarışın ortasında dayanma və ya pozulması riskini azaltmaq üçün daha erkən start üçün mübarizə apardığı bildirilir.
Mümkün təxirə salınma hava şəraiti ilə bağlıdır: bazar günü yağıntı ehtimalı 40%-i keçib və bölgədə ciddi ildırım təhlükəsizliyi qaydaları tətbiq olunur. İldırım və ya şimşək çaxması halında ictimai tədbirlər dayandırılmalıdır.