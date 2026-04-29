29 Aprel 2026
AZ

“Formula-1”də mühərrik mübahisəsi

Formula 1
Xəbərlər
29 Aprel 2026 08:52
140
“Formula-1”də 2027-ci ildən etibarən yanacaq sərfi limitinin artırılması vasitəsilə daxili yanma mühərrikinin (DYM) güc balansını dəyişmək cəhdi uğursuzluqla nəticələnib.

İdman.Biz xəbər verir ki, mühərrik istehsalçıları arasında aparılan müzakirələrdə bu təklif lazımi dəstəyi qazanmayıb. Hazırda yeni reqlamentdə DYM və batareya arasındakı güc nisbəti təxminən 50/50 olaraq müəyyən edilib. Ekspertlərin enerji idarəetməsi problemlərini həll etmək üçün bu nisbətin ən azı 60/40 səviyyəsinə dəyişdirilməsi təklifi isə istehsalçıların səddinə rast gəlib.

FIA-nın texniki direktoru Yan Monşo "Auto Motor und Sport" nəşrinə açıqlamasında bildirib ki, bəzi istehsalçılar hazırkı qaydaların onlara rəqabət üstünlüyü verəcəyini düşünərək dəyişikliyə qarşı çıxıblar. Digər şirkətlər isə yeni mühərrik hazırlamaq üçün minimum 16 ay vaxt lazım olduğunu və 2027-ci ilin bu dəyişiklik üçün artıq gec olduğunu bildiriblər. Texniki baxımdan isə gücün artırılması detalların daha çox yüklənməsinə və əlavə soyutma sisteminə ehtiyac yaradır ki, mövcud layihələr buna hesablanmayıb.

FIA rəsmisi Nikolas Tombasis vurğulayıb ki, məsələni təhlükəsizlik arqumenti kimi təqdim edərək istehsalçıların razılığı olmadan tətbiq etmək hüquqi baxımdan mümkün deyil. Bolidlərin əsas konstruksiyası yay fasiləsinə qədər təsdiqlənməli olduğu üçün 2027-ci il mövsümündə heç bir yenilik olmayacaq. Düzəlişlərin ən tez 2028-ci ildə yenidən gündəmə gətirilə biləcəyi gözlənilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Formula-1”in sabiq pilotu: "Ferstappen üçün “Red Bull”dan ayrılmaq asan olmayacaq"
28 Aprel 16:24
Formula 1

“Formula-1”in sabiq pilotu: "Ferstappen üçün “Red Bull”dan ayrılmaq asan olmayacaq"

Keçmiş pilot mümkün variantların məhdud olduğunu bildirib
BYD “Formula-1” yarışlarına qatılır
26 Aprel 14:55
Formula 1

BYD “Formula-1” yarışlarına qatılır

Çinin avtomobil nəhəngi ilə danışıqlar rəsmən təsdiqləndi
“Formula 1” İstanbula qayıdır
25 Aprel 15:21
Formula 1

“Formula 1” İstanbula qayıdır

“İstanbul Park” 2027–2031-ci illəri əhatə edəcək
Ərdoğandan “Formula-1” müjdəsi: Türkiyəyə qayıdır
24 Aprel 19:45
Formula 1

Ərdoğandan “Formula-1” müjdəsi: Türkiyəyə qayıdır

Türkiyə Prezidenti İstanbulun yenidən dünya çempionatının təqviminə daxil edilməsinə münasibət bildirib
Oskar Piastri Maks Ferstappenin gedişini “biabırçı mənzərə” adlandırıb
24 Aprel 11:23
Formula 1

Oskar Piastri Maks Ferstappenin gedişini “biabırçı mənzərə” adlandırıb

“McLaren”in pilotu dünya çempionunun karyerasını bitirmə ehtimalından danışıb

Maks Ferstappenin növbəti dayanacağı “Mercedes” olacaq
24 Aprel 09:13
Formula 1

Maks Ferstappenin növbəti dayanacağı “Mercedes” olacaq

“McLaren”in rəhbəri niderlandlı pilotun “Red Bull”dan ayrılacağı təqdirdə hara keçəcəyini proqnozlaşdırıb

Ən çox oxunanlar

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
28 Aprel 02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi