Maks Ferstappenin növbəti dayanacağı “Mercedes” olacaq

“McLaren”in icraçı direktoru Zak Braun son günlər Maks Ferstappenin gələcəyi ilə bağlı yaranan şayiələrə münasibət bildirib. O, üçqat dünya çempionunun “Red Bull”dan ayrılacağı təqdirdə rəqib komanda olan “Mercedes”ə qoşulma ehtimalının daha yüksək olduğunu vurğulayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Ferstappenin uzun müddətdir birlikdə çalışdığı yarış mühəndisi Canpyero Lambiazenin “McLaren”ə keçəcəyi barədə xəbərlər niderlandlı pilotun da onun ardınca gedəcəyi iddialarını gücləndirib. Lakin Braun “Sky Sports F1”ə müsahibəsində Lando Norris və Oskar Piastri cütlüyündən çox razı olduğunu və onları dəyişmək niyyətində olmadığını bildirib.
“McLaren” rəhbəri Ferstappenin istedadını yüksək qiymətləndirsə də, hazırkı heyəti çempionatın ən yaxşısı hesab etdiyini deyib:
“Maks böyük istedaddır, lakin bizim iki super ulduzumuz var və onlarla uzunmüddətli müqaviləmiz mövcuddur. Əgər mərc etməli olsaydım, Maksın “Mercedes”ə keçəcəyini deyərdim”.
Qeyd edək ki, Ferstappenin yeni F1 reqlamentindən narazılığı və “Red Bull”un mövsümə uğursuz startı 28 yaşlı pilotun komandadakı gələcəyini sual altına qoyan əsas amillər kimi göstərilir. 71 Qran-pri qalibi olan sürücünün Toto Volffun rəhbərlik etdiyi komanda ilə sıx əlaqələri bu keçid ehtimalını daha da artırır.