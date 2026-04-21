Valentino Rossinin sensasiyalı “Ferrari” sınağı: 22 il əvvəlki tarixi gün - FOTO

İdman tarixində nadir hallarda iki təkərli nəqliyyat vasitəsini dörd təkərlə əvəz edən pilotlara rast gəlinir. Düz 22 il əvvəl bu gün MotoGP əfsanəsi Valentino Rossi “Fiorano” trasında “Ferrari”nin “F2004” bolidinin sükanı arxasına keçərək ömürlük arzusunu reallaşdırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 2004-cü il mövsümünün açılış mərhələsində “Yamaha”nın heyətində qalib gəldikdən cəmi üç gün sonra Rossi “Ferrari”nin şəxsi sınaq trasına təşrif buyurub. San-Marino Qran-prisində hazırlaşan Mixael Şumaxer və Luka Badoerlə trası bölüşən “Doktor” ləqəbli pilot qısa müddətdə “Formula-1” maşınının sirlərinə bələd olub.
Sınaqların nəticəsi hətta “Ferrari” rəhbərliyinin gözləntilərini də üstələyib. İtaliyalı pilot Şumaxerin göstəricisindən cəmi 0.7 saniyə geri qalaraq möhtəşəm performans nümayiş etdirib. Bəzi mənbələr fərqin üç saniyəyə yaxın olduğunu bildirsə də, Rossinin sürəti mühəndisləri şoka salıb. Mixael Şumaxer özü də dostunun göstəricilərini nəzərdən keçirərkən təəccübünü gizlədə bilməyib.
Rossi hörmət əlaməti olaraq Şumaxerin ehtiyat dəbilqələrindən birini geyinib. O, sınaqdan sonra “Formula-1” avtomobili idarə etməyin inanılmaz təcrübə olduğunu bildirərək “Ferrari”yə bu imkan üçün təşəkkür edib. Şumaxer isə Rossinin istedadını yüksək qiymətləndirərək onun qanında yarışçı ruhu olduğunu vurğulayıb.
Bu ilk sınaq sonrakı illərdə Rossinin “Ferrari” ilə bir neçə dəfə trasda görünməsinə və 2006-cı ildə “Formula-1”ə mümkün keçidi ilə bağlı ciddi müzakirələrə səbəb olub. Lakin MotoGP ikonası sonda seçimini iki təkərin xeyrinə edib.