Corc Rassel: “Hər kəsə qalib gələ bilərəm”

31 May 2026 08:17
19 yaşlı komanda yoldaşı Andrea Kimi Antonelli ilə çempionluq uğrunda mübarizə aparan “Mercedes” komandasının britaniyalı pilotu Corc Rassel, italyan pilotdan geri qalmaqdan narahat olmadığını və öz gücünə əmin olduğunu söyləyib.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, Rassel hər kəsi məğlub edə biləcəyini bildiyini qeyd edib.

“Düzünü desəm: yalnız özümü ən böyük rəqibim hesab edirəm. Formula-1 karyeramın son yeddi ilində belə etmişəm. Bilirəm ki, bütün məqsədlərimə çatsam, hər kəsi məğlub edə bilərəm. Keçən il Kimi ilə komanda yoldaşı olduğum zaman, ondan bir il əvvəl isə Lyuis [Hemilton] ilə komanda yoldaşı olduğum zaman da belə idi. Başqalarından üstünlük axtarmıram. Mühəndislərlə işləyərək, maşını quraraq və düzgün təkərləri seçərək potensialımı maksimum dərəcədə artırmağa çalışıram. Bilirəm ki, bütün bu məqsədlərə çatsam, qalib gələ bilərəm. Məqsədim budur", - Corc Rassel bildirib.

