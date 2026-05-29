29 May 2026
Pilot qəzadan sonra Mixael Şumaxerin dağlardan təxliyəsi barədə danışıb

29 May 2026 18:29
29 dekabr 2013-cü ildə qəzaya uğrayan yeddiqat “Formula-1” çempionu Mixael Şumaxeri xəstəxanaya aparan xilasetmə vertolyotunun pilotu Yannik Daynez həmin taleyüklü günün təfərrüatlarını danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, hadisə Fransa Alp dağlarında Meribel xizək kurortunda baş vermişdi.

“Xilasedici həkimlə birlikdə vertolyota mindi və mənə dedi: “Şumaxeri görməyə gedəcəyik!” Əvvəlcə zarafat etdiyini düşündüm. Lakin komandir bizə mikrofonlarımızı və GoPro-larımızı çıxarmağı əmr edəndə və jurnalistlərin bizimlə uçmasını qadağan edəndə bunun doğru olduğunu anladım. Təzyiq? Şüuraltı olaraq bunu hiss etdim, çünki insanların onu bütləşdirdiyini bilirdim. Amma mənim üçün o, sadəcə ciddi xəsarətləri olan başqa bir insan idi.

Şumaxeri vakuum döşəyinə qoyduq və sonra Qrenobldakı xəstəxanaya uçuş üçün vertolyota köçürdük. 25 dəqiqəlik uçuş demək olar ki, tam sükut içində keçdi və onun xəsarətlərinin dərəcəsi barədə heç bir məlumatımız yox idi. "Bir neçə gün sonra, başqa bir xəstəni dünyaya gətirdikdən sonra xəstəxananın xaricində gördüklərim məni şoka saldı. Hər yerdə avtobuslar, qırmızı bayraqlar və izdiham var idi - xəstəxana ərazisi əsl “Formula-1” yarış meydançasına çevrilmişdi. Bu, inanılmaz idi”, - deyə Daynez bildirib.

