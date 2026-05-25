Maks Ferstappen: “Formula-1” daha təmiz olmalıdır”"

Dördqat “Formula-1” çempionu Maks Ferstappen bildirib ki, sürücülər hətta icarəyə götürülmüş avtomobillərdə belə möhtəşəm mübarizə apara bilirlər.
“Sürücülərin əksəriyyəti dünyanın ən yaxşılarıdır. Bizə icarəyə götürülmüş avtomobil versəniz belə, yaxşı şou göstərib sərt mübarizə aparacağıq. Buna görə də məsələ qaydalarda deyil. Amma siz maşın sürərkən hər şey qarışıq olur. Formula 1 belə olmalı deyil. Çox mürəkkəbdir.
Azarkeşlər sükan arxasında nə ilə qarşılaşdığımızı, nəyə icazə verildiyini və ya batareyanın nə qədər doldurula biləcəyini belə bilmirlər. Bütün bunlar çox məyusedicidir. Formula 1 sadəcə daha təmiz olmalıdır. Ümid edirəm ki, gələn il dəyişikliklər olacaq, çünki yarışları daha təbii etmək üçün lazım olan minimum budur. Bizə istənilən avtomobili verin və biz həmişə şou göstərəcəyik", - deyə GPblog Ferstappendən sitat gətirir.