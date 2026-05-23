“Formula-1” 2026 mövsümünü 20 dekabra qədər uzada bilər – DAZN

“Formula-1” əvvəllər ləğv edilmiş yarışların geri qayıtması halında mövsüm təqvimini dəyişdirmək üçün iş planı hazırlayıb.
İdman.Biz bu barədə İspaniyanın DAZN nəşrinə istinadən məlumat verir.
Mənbəyə görə, çempionatın rəhbərliyi Səudiyyə Ərəbistanı Qran-Prisini təqvimdə saxlamaq və aprel ayında ləğv edilmiş iki yarışı bərpa etmək üçün Bəhreyn Qran-Prisini qaytarmaq niyyətindədir. Hazırkı işçi varianta əsasən, Bəhreyn Qran-Prisi oktyabrın ilk həftəsonunda - 2-4 oktyabr tarixlərində Azərbaycan və Sinqapurdakı yarışlar arasında keçiriləcək.
Bu ssenari həyata keçirilərsə, mövsümün Avropa hissəsi və Madrid Qran-Prisi başa çatdıqdan sonra çempionatda Azərbaycan, Bəhreyn və Sinqapurda üçqat yarış keçiriləcək.
Bir həftəlik fasilədən sonra təqvim Meksikada, Ostin şəhərində və Braziliyada üç yarışdan ibarət daha bir seriya ilə davam edəcək. Daha sonra, başqa bir fasilədən sonra “Formula-1” Las-Veqas, Qətər və Səudiyyə Ərəbistanında yarışlarla üçüncü üçqat yarış keçirəcək. Mənbəyə görə, bu halda mövsüm 20 dekabrda Əbu-Dabi Qran-Prisi ilə başa çatacaq.