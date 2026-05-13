Lando Norris: “Pilotların istədikləri azarkeşlər üçün də yaxşı olacaq”

Hazırkı “Formula-1” çempionu Lando Norris seriyanın qaydalarının dəyişdirilməsində pilotların əhəmiyyətindən danışıb.
“Düzünü desəm, biz öz fikirlərimizi bildirməliyik. Biz azarkeşlərin və özümüzün yaxşı vaxt keçirməsini istəyirik. Biz həmçinin “Formula-1”in uşaqlıqdan bəri gördüyümüz kimi olmasını istəyirik - sadəcə limitdə yarışmaq, indiyə qədər yaşadığımız kimi deyil.
Amma ümumi mənzərə, istehsalçılar, tərəfdaşlar və komandalar və biznesin iştirakı səbəbindən bəzi şeylər o qədər də sadə deyil. Ümid edirəm ki, növbəti beş il ərzində hər şey normallaşacaq və düşünürəm ki, daha da yaxşı yarışlar yarada biləcəyik.
Amma biz, sürücülər, istədiyimiz şey azarkeşlər üçün də daha yaxşı olacaq. Lakin, dediyim kimi, bu, bir biznesdir, ona görə də hər şeyin iş tərəfi ilə balanslaşdırılması lazımdır, burada açıq-aydın ki, söz haqqımız azdır. Amma biz FIA ilə irəliləyiş əldə edirik. Düşünürəm ki, onlar vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün yaxşı iş görüblər”, - Norris deyib.