12 May 2026
AZ

“Formula-1”də mühərrik savaşı böyüyür

Formula 1
Xəbərlər
12 May 2026 12:23
33
“Formula-1”də mühərrik savaşı böyüyür

“Formula-1” rəhbərliyi və FIA 2030 və ya 2031-ci il üçün mühərrik reqlamentində istehsalçıların siyasi təsirini azaltmağı planlaşdırır.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Motorsport”un məlumatına görə, yeni mühərrik qaydaları ilə bağlı müzakirə artıq təkcə texniki məsələ deyil. Məqsəd daha sadə, ucuz və yarışın idman maraqlarına daha uyğun güc qurğularına keçməkdir. FIA və “Formula-1” bu yolla istehsalçılardan asılılığı azaltmaq və müstəqil mühərrik təchizatçıları üçün də imkan yaratmaq istəyir.

Bildirilir ki, 2030 və ya 2031-ci il üçün iki əsas istiqamət müzakirə olunur: indiki yüksək elektrikləşdirilmiş güc qurğularının təkamülü və ya daha sadə atmosfer V8 mühərriklərinə keçid. “Motorsport” yazır ki, əgər daha sadə və müstəqil istehsalçılar üçün əlçatan konsepsiya seçilsə, bu, “Formula-1”də yeni mərhələnin başlanğıcı ola bilər.

Bu ssenari zavod komandalarının, xüsusən “Mercedes” və “Ferrari” kimi mühərrik istehsalçılarının çempionatdakı siyasi çəkisini azalda bilər. Çünki müştəri komandalar çox vaxt güc qurğusunu aldığı istehsalçının mövqeyinə uyğun davranır. Alternativ mühərrik təchizatçılarının meydana çıxması isə bu balansı dəyişə bilər.

FIA prezidenti Məhəmməd Ben Sulayem daha əvvəl “Formula-1”in 2031-ci ilə qədər V8 mühərriklərinə keçəcəyini, bunun 2030-cu ildə də baş verə biləcəyini açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, 2030-cu il üçün dəyişiklik dörd istehsalçının dəstəyi ilə mümkündür, 2031-ci ildə isə FIA bu qərarı səsverməsiz də həyata keçirə bilər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Alpine” F1 komandasının avtomobili qəzaya uğrayıb
05:05
Formula 1

“Alpine” F1 komandasının avtomobili qəzaya uğrayıb

Hadisə nəticəsində ərazidə uzunmüddətli tıxac yaranıb
Lionel Messi F1 pilotuna məsləhət verib
11 May 22:27
Digər

Lionel Messi F1 pilotuna məsləhət verib

Kolapinto da Messi kimi argentinalıdır
Ekklstoun: “Bu il çempion ya Antonelli, ya da Ferstappen olacaq”
11 May 19:01
Formula 1

Ekklstoun: “Bu il çempion ya Antonelli, ya da Ferstappen olacaq”

Ferstappen sürücülərin sıralamasında 26 xalla yeddinci yerdədir
Hemilton yaxın vaxtlarda karyerasını bitirə bilər
11 May 03:18
Formula 1

Hemilton yaxın vaxtlarda karyerasını bitirə bilər

Yeddiqat dünya çempionunun 2026-cı il mövsümündən sonra böyük qərar gözlənilir
Lekler: “Ferrari” ilə dünya çempionu kimi xatırlanmaq istəyirəm”
10 May 04:05
Formula 1

Lekler: “Ferrari” ilə dünya çempionu kimi xatırlanmaq istəyirəm”

Lekler İtaliya komandasının tarixində iştirak etdiyi Qran-Pri yarışlarının sayına görə ikinci yerə yüksəlib
Azərbaycan Qran-prisinin könüllü proqramına rekord sayda müraciət
8 May 12:24
Formula 1

Azərbaycan Qran-prisinin könüllü proqramına rekord sayda müraciət

Bu rəqəm 2024-cü ildə 16 000, ötən il isə 31 000 təşkil edib

Ən çox oxunanlar

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb