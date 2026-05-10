Lekler: “Ferrari” ilə dünya çempionu kimi xatırlanmaq istəyirəm”

“Ferrari” pilotu Şarl Lekler İtaliya komandasının tarixində iştirak etdiyi Qran-Pri yarışlarının sayına (154) görə ikinci yerə yüksəlməsi xəbərinə münasibət bildirib.
İdman.Biz bildirir ki, bundan daha çoxuna yalnız əfsanəvi Mixael Şumaxer (180) sahibidir.
“Qəribədir. Özümü hələ də çox gənc hiss edirəm; “Ferrari”dəki ilk mövsümümü dünənki kimi xatırlayıram, amma bu, xüsusi bir hissdir. Mən bu komandanı sevirəm və “Formula-1”də “Ferrari” pilotu olmamışdan əvvəl də onun içində böyümüşəm. Mən gənclər proqramının bir hissəsi idim, ona görə də onlar mənim təkcə sürücü kimi deyil, həm də bir insan kimi böyüməyimi gördülər.
Beləliklə, bu komandada sürmək xüsusi bir şeydir. Amma ən təcrübəli Ferrari pilotu kimi xatırlanmaq istəmirəm. “Ferrari” ilə dünya çempionu kimi xatırlanmaq istəyirəm və hələ buna nail olmamışam. Mən buna diqqət yetirirəm.
Düzünü desəm, bu statistikadan xəbərim belə yox idi. Ən çox start götürməyi hədəfləmirəm. Sadəcə dünya çempionatını qazanmaq istəyirəm. Mən hər gün bunun üçün çalışıram və ümid edirəm ki, bir gün həmin gün gələcək”, - deyə “RacingNews365” Leklerdən sitat gətirir.