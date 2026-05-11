11 May 2026
AZ

Lionel Messi F1 pilotuna məsləhət verib

Digər
Xəbərlər
11 May 2026 22:27
136
Lionel Messi F1 pilotuna məsləhət verib

“İnter Mayami” hücumçusu və kapitanı Lionel Messi, “Alpine” komandasının pilotu olan Franko Kolapintoya məsləhət verib.

İdman.Biz bildirir ki, Kolapinto da Messi kimi argentinalıdır.

“Düzünü desəm, [Mayami Qran-Prisində onunla görüşməzdən əvvəl] onunla heç vaxt danışmamışdım. O, mənə dəbilqə verdi və həqiqətən də bir gün mənimlə görüşmək istədi. Ortaq dostlarımız var və nəhayət ki, bu baş verdi - o, məşqə gələ bildi və biz görüşdük. Franko həqiqətən də möhtəşəmdir.

Ona hansı məsləhəti verərdiniz? O, öz hekayəsini yaşamalıdır. Və çox şeyə hazır olun, çünki ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olduğunuz zaman hadisələr sizi hər tərəfdən, yaxşı və pis tərəfdən vurur. Xüsusilə çətin anlarda onun yaxınlarının, ailəsinin, çevrəsinin dəstəyinə ehtiyacı var, çünki nəticədə onu çətin anlardan keçirən də elə budur. İşlər yaxşı gedəndə hər şey daha asan olur, insanlar bir araya gəlir, amma işlər pis gedəndə kimin sizin yanınızda olduğunu bilmək vacibdir”, - deyə ESPN Messinin sözlərini sitat gətirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan və Türkiyə arasında idman əməkdaşlığı genişlənir - FOTO
16:42
Digər

Azərbaycan və Türkiyə arasında idman əməkdaşlığı genişlənir - FOTO

Səfər çərçivəsində təcrübə mübadiləsi proqramı həyata keçirilib
“Kapoeyranı breyk-dansla səhv salırlar, halbuki döyüş sənətidir” - Dilqəm Seyidzadənin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
11:59
Digər

“Kapoeyranı breyk-dansla səhv salırlar, halbuki döyüş sənətidir” - Dilqəm Seyidzadənin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

Azərbaycan kapoeyra millisinin baş məşqçisinin köməkçisi ilə müsahibə
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümüdür
10 May 00:01
Digər

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümüdür

Onun müəyyənləşdirdiyi gənclər siyasəti idmanın inkişafına güclü təkan verib
Uşuçularımızdan Avropa çempionatında ilk qızıl medal
9 May 20:06
Digər

Uşuçularımızdan Avropa çempionatında ilk qızıl medal

Xəyal İbrahimov himnimizi Avropada səsləndirməyi bacarıb
Paraşüt idmanından cəbhə səmasına: Züleyxa Seyidməmmədovanın səma eşqi - FOTO/VİDEO
9 May 10:57
Digər

Paraşüt idmanından cəbhə səmasına: Züleyxa Seyidməmmədovanın səma eşqi - FOTO/VİDEO

Əfsanəvi pilot hərbi karyerasından əvvəl paraşüt idmanında qazandığı uğurlarla tarix yazıb
Uşu üzrə Avropa çempionatında 4 idmançımız finala çıxıb
9 May 01:30
Digər

Uşu üzrə Avropa çempionatında 4 idmançımız finala çıxıb

Yarış mayın 11-dək davam edəcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb