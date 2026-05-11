Lionel Messi F1 pilotuna məsləhət verib

“İnter Mayami” hücumçusu və kapitanı Lionel Messi, “Alpine” komandasının pilotu olan Franko Kolapintoya məsləhət verib.
İdman.Biz bildirir ki, Kolapinto da Messi kimi argentinalıdır.
“Düzünü desəm, [Mayami Qran-Prisində onunla görüşməzdən əvvəl] onunla heç vaxt danışmamışdım. O, mənə dəbilqə verdi və həqiqətən də bir gün mənimlə görüşmək istədi. Ortaq dostlarımız var və nəhayət ki, bu baş verdi - o, məşqə gələ bildi və biz görüşdük. Franko həqiqətən də möhtəşəmdir.
Ona hansı məsləhəti verərdiniz? O, öz hekayəsini yaşamalıdır. Və çox şeyə hazır olun, çünki ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olduğunuz zaman hadisələr sizi hər tərəfdən, yaxşı və pis tərəfdən vurur. Xüsusilə çətin anlarda onun yaxınlarının, ailəsinin, çevrəsinin dəstəyinə ehtiyacı var, çünki nəticədə onu çətin anlardan keçirən də elə budur. İşlər yaxşı gedəndə hər şey daha asan olur, insanlar bir araya gəlir, amma işlər pis gedəndə kimin sizin yanınızda olduğunu bilmək vacibdir”, - deyə ESPN Messinin sözlərini sitat gətirir.