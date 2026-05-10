10 May 2026
AZ

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümüdür

Digər
Xəbərlər
10 May 2026 00:01
182
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümüdür

Bu gün Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 103 ili tamam olur.

İdman.Biz xatırladır ki, Heydər Əlirza oğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Naxçıvan şəhərində anadan olub.

Ulu Öndər hələ sovet dövründən başlayaraq idmanın və gənclər siyasətinin inkişafını dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən birinə çevirib. Bu dövrdə ölkədə yüzlərlə idman obyekti, tədris və gənclik mərkəzləri yaradılıb.

1993-cü ildə xalqın tələbi ilə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın Prezidenti seçilib və 2003-cü ilə qədər ölkəyə rəhbərlik edib. Bu mərhələdə də o, idman və gənclər siyasətini davam etdirərək onun daha da gücləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirib. 1994-cü ildə Heydər Əliyevin fərmanı ilə Gənclər və İdman Nazirliyi yaradılıb. 1997-ci ildə isə onun imzaladığı sərəncamla 2 fevral Azərbaycan Gəncləri Günü elan olunub ki, bu da MDB məkanında ilk belə təşəbbüs idi.

Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə idmanın inkişafı dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilib, regionlarda Olimpiya komplekslərinin tikintisinə başlanılıb, beynəlxalq yarışların keçirilməsi üçün mühüm zəmin yaradılıb.

Ulu Öndər həmçinin Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının “Ləyaqət” mükafatına və Avropa Güləş Federasiyasının “Qızıl boyunbağı” fərqlənmə nişanına layiq görülüb.

Bu gün Azərbaycanın beynəlxalq idman arenasındakı uğurları və nüfuzlu yarışlara ev sahibliyi etməsi məhz Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi idman siyasətinin davamı kimi qiymətləndirilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Uşuçularımızdan Avropa çempionatında ilk qızıl medal
9 May 20:06
Digər

Uşuçularımızdan Avropa çempionatında ilk qızıl medal

Xəyal İbrahimov himnimizi Avropada səsləndirməyi bacarıb
Paraşüt idmanından cəbhə səmasına: Züleyxa Seyidməmmədovanın səma eşqi - FOTO/VİDEO
9 May 10:57
Digər

Paraşüt idmanından cəbhə səmasına: Züleyxa Seyidməmmədovanın səma eşqi - FOTO/VİDEO

Əfsanəvi pilot hərbi karyerasından əvvəl paraşüt idmanında qazandığı uğurlarla tarix yazıb
Uşu üzrə Avropa çempionatında 4 idmançımız finala çıxıb
9 May 01:30
Digər

Uşu üzrə Avropa çempionatında 4 idmançımız finala çıxıb

Yarış mayın 11-dək davam edəcək
“Milli idman növlərini populyarlaşdırmağı qarşıma məqsəd qoymuşam” - Xəyyam Orucovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
8 May 16:13
Digər

“Milli idman növlərini populyarlaşdırmağı qarşıma məqsəd qoymuşam” - Xəyyam Orucovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycanın zorxana və pəhləvan güləşi üzrə yığmasının baş məşqçisi bu idman növlərinin inkişafı haqqında danışıb
AMADA 2027-ci ildən qüvvəyə minəcək antidopinq yeniliklərini federasiyalara açıqlayıb - FOTO
7 May 13:41
Digər

AMADA 2027-ci ildən qüvvəyə minəcək antidopinq yeniliklərini federasiyalara açıqlayıb - FOTO

Federasiyalarla qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılıb
İTV “Bavariya” – PSJ oyununun yayımı ilə bağlı açıqlama yaydı
7 May 00:17
Digər

İTV “Bavariya” – PSJ oyununun yayımı ilə bağlı açıqlama yaydı

“Bavariya” – PSJ cavab oyunu naməlum səbəbdən yayımda yoxdur

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı
9 May 18:54
Futbol

“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq