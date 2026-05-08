“Milli idman növlərini populyarlaşdırmağı qarşıma məqsəd qoymuşam” - Xəyyam Orucovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Bir çox gənc qədim milli idman növlərinə maraq göstərir, lakin nadir hallarda məşqlərə daimi əsasda gəlirlər.
Bu barədə Azərbaycanın zorxana və pəhləvan güləşi üzrə yığmasının baş məşqçisi Xəyyam Orucov İdman.Biz-ə açıqlamasında bildirib.
Onun fikrincə, xüsusi olaraq bu idman növləri üçün infrastrukturun inkişafı onların populyarlığını artırmağa kömək edərdi. İndi o, şagirdləri ilə birlikdə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının güləş zalında məşq edir. Orucov qeyd edib ki, bu idman növlərində hələlik qadınlar yoxdur, lakin gələcəkdə onları orada görmək istərdi.
O artıq təxminən 20 ildir ki, özünü milli istiqamətlərə həsr edib, beynəlxalq səviyyəli məşqçi və hakimdir:
“Mən zorxana və pəhləvan güləşinə bununla maraqlanan dostumun sayəsində gəldim. O vaxt Azərbaycanda bu idman növləri xüsusilə inkişaf etməmişdi. Məni onların tərbiyə etdiyi kişi ruhu və dəyərlər cəlb etdi. Buna görə qarşıma məqsəd qoydum - bu istiqamətləri ölkədə populyarlaşdırmaq”.
Onun sözlərinə görə, həmin vaxt Azərbaycanda öyrənə biləcəyi yerli mütəxəssislər yox idi. Bir neçə günlüyə ölkəyə Cənubi Azərbaycandan məşqçilər gəlirdilər və o da təcrübəni onlardan mənimsəyirdi. İndi Orucov ölkədə bu profildə yeganə mütəxəssisdir və fəaliyyətini ictimai əsaslarla aparır. Onun idmançıları arasında ciddi uğurlar qazanmış şəxslər az deyil.
“Mən dövlətə və Gənclər və İdman Nazirliyinə minnətdaram ki, mənim işimi qiymətləndiriblər”, - deyə o vurğulayıb.