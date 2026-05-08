8 May 2026
AZ

“Milli idman növlərini populyarlaşdırmağı qarşıma məqsəd qoymuşam” - Xəyyam Orucovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Digər
Xəbərlər
8 May 2026 16:13
140
“Milli idman növlərini populyarlaşdırmağı qarşıma məqsəd qoymuşam” - Xəyyam Orucovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Bir çox gənc qədim milli idman növlərinə maraq göstərir, lakin nadir hallarda məşqlərə daimi əsasda gəlirlər.

Bu barədə Azərbaycanın zorxana və pəhləvan güləşi üzrə yığmasının baş məşqçisi Xəyyam Orucov İdman.Biz-ə açıqlamasında bildirib.

Onun fikrincə, xüsusi olaraq bu idman növləri üçün infrastrukturun inkişafı onların populyarlığını artırmağa kömək edərdi. İndi o, şagirdləri ilə birlikdə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının güləş zalında məşq edir. Orucov qeyd edib ki, bu idman növlərində hələlik qadınlar yoxdur, lakin gələcəkdə onları orada görmək istərdi.

O artıq təxminən 20 ildir ki, özünü milli istiqamətlərə həsr edib, beynəlxalq səviyyəli məşqçi və hakimdir:

“Mən zorxana və pəhləvan güləşinə bununla maraqlanan dostumun sayəsində gəldim. O vaxt Azərbaycanda bu idman növləri xüsusilə inkişaf etməmişdi. Məni onların tərbiyə etdiyi kişi ruhu və dəyərlər cəlb etdi. Buna görə qarşıma məqsəd qoydum - bu istiqamətləri ölkədə populyarlaşdırmaq”.

Onun sözlərinə görə, həmin vaxt Azərbaycanda öyrənə biləcəyi yerli mütəxəssislər yox idi. Bir neçə günlüyə ölkəyə Cənubi Azərbaycandan məşqçilər gəlirdilər və o da təcrübəni onlardan mənimsəyirdi. İndi Orucov ölkədə bu profildə yeganə mütəxəssisdir və fəaliyyətini ictimai əsaslarla aparır. Onun idmançıları arasında ciddi uğurlar qazanmış şəxslər az deyil.

“Mən dövlətə və Gənclər və İdman Nazirliyinə minnətdaram ki, mənim işimi qiymətləndiriblər”, - deyə o vurğulayıb.

Leyla Eminova
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

AMADA 2027-ci ildən qüvvəyə minəcək antidopinq yeniliklərini federasiyalara açıqlayıb - FOTO
7 May 13:41
Digər

AMADA 2027-ci ildən qüvvəyə minəcək antidopinq yeniliklərini federasiyalara açıqlayıb - FOTO

Federasiyalarla qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılıb
İTV “Bavariya” – PSJ oyununun yayımı ilə bağlı açıqlama yaydı
7 May 00:17
Digər

İTV “Bavariya” – PSJ oyununun yayımı ilə bağlı açıqlama yaydı

“Bavariya” – PSJ cavab oyunu naməlum səbəbdən yayımda yoxdur
Kestutis Vaşkeleviçus: “İdman diplomatiyanın bir hissəsidir” - MÜSAHİBƏ
6 May 17:56
Digər

Kestutis Vaşkeleviçus: “İdman diplomatiyanın bir hissəsidir” - MÜSAHİBƏ

Litva səfiri Azərbaycan idmanını yüksək qiymətləndirdi
“Kitabı hazırlayarkən stadionun səs-küyünü eşidirdim” - Boris Xetaqurovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
6 May 17:16
Digər

“Kitabı hazırlayarkən stadionun səs-küyünü eşidirdim” - Boris Xetaqurovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Bu gün “Futbolda 50 il” kitabının təqdimatı keçirilib
Bakıda keçiriləcək nüfuzlu idman tədbirinin hansı tarixdə keçiriləcəyi təsdiqləndi
6 May 17:05
Digər

Bakıda keçiriləcək nüfuzlu idman tədbirinin hansı tarixdə keçiriləcəyi təsdiqləndi

Daha əvvəl “SportAccord” Konvensiyasının mayın 24–28-də keçirilməsi planlaşdırılırdı
Dostu toya görə Kompanidən inciyib
6 May 15:41
Futbol

Dostu toya görə Kompanidən inciyib

Nedum Onuoha keçmiş komanda yoldaşından giley edib

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib
Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq