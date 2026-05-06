6 May 2026
AZ

Bakıda keçiriləcək nüfuzlu idman tədbirinin hansı tarixdə keçiriləcəyi təsdiqləndi

Digər
Xəbərlər
6 May 2026 17:05
168
Bakıda keçiriləcək nüfuzlu idman tədbirinin hansı tarixdə keçiriləcəyi təsdiqləndi

Bakıda qlobal idman ictimaiyyətinin ən nüfuzlu tədbirlərindən biri olan “SportAccord” Konvensiyasının keçiriləcəyi yeni tarixlər müəyyənləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər Halqası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 120-dən çox beynəlxalq federasiyanı birləşdirən tədbir gələn il mayın 9-13-də təşkil olunacaq.

2026-cı il üçün nəzərdə tutulan tarixlərdə edilmiş dəyişikliklərə uyğun olaraq, “SportAccord” və Azərbaycandakı tərəfdaşlar tədbirin bütün iştirakçılar üçün ən yüksək səviyyədə təşkil olunması məqsədilə yeni tarixlərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində sıx əməkdaşlıq ediblər. Beləliklə, paytaxt Bakı Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi, beynəlxalq federasiyalar, ev sahibi şəhərlər, media və yayım tərəfdaşları, eləcə də idman sənayesinin aparıcı nümayəndələrini bir araya gətirərək son illərin ən çox gözlənilən konvensiyalarından biri üçün xüsusi platformaya çevriləcək.

“SportAccord”un prezidenti Uğur Erdener bildirib ki, Bakı onun üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır: “Əminəm ki, bu şəhər konvensiyamızın növbəti tədbirini ən yüksək səviyyədə təşkil edəcək. Bu proses ərzində azərbaycanlı tərəfdaşlarımızın nümayiş etdirdiyi əməkdaşlıq xüsusi qeyd olunmalıdır. Biz konvensiyanın qlobal idman hərəkatı üçün rolunu və əhəmiyyətini daha da inkişaf etdirməyə davam edirik. Bu baxımdan, tədbir “SportAccord” üçün də mühüm mərhələ olacaq”.

Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov isə deyib ki, “Dünya İdman Paytaxtı” olaraq Bakı bu mötəbər tədbirə hazırdır: “Azərbaycan beynəlxalq idman ictimaiyyətini qarşılamağı və “SportAccord” ilə davamlı tərəfdaşlığını əks etdirən bu tədbirə ev sahibliyi etməyi səbirsizliklə gözləyir. Əminik ki, mayın 9–13-ü beynəlxalq idmanın gələcəyi üçün mühüm mərhələ kimi yadda qalacaq”.

“SportAccord”, həmçinin cari il ərzində bir sıra təşəbbüslər üzərində fəaliyyətini davam etdirir və yaxın həftələrdə əlavə yeniliklərin açıqlanması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, təşkilat konvensiyanın gələcək tədbirləri ilə bağlı bir neçə digər şəhərlə müzakirələr aparır və qarşıdakı illər üçün əlavə ev sahibi şəhərlərin elan olunması planlaşdırılır.

Xatırladaq ki, daha əvvəl konvensiyanın bu il mayın 24–28-də keçirilməsi planlaşdırılırdı.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kestutis Vaşkeleviçus: “İdman diplomatiyanın bir hissəsidir” - MÜSAHİBƏ
17:56
Digər

Kestutis Vaşkeleviçus: “İdman diplomatiyanın bir hissəsidir” - MÜSAHİBƏ

Litva səfiri Azərbaycan idmanını yüksək qiymətləndirdi
“Kitabı hazırlayarkən stadionun səs-küyünü eşidirdim” - Boris Xetaqurovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
17:16
Digər

“Kitabı hazırlayarkən stadionun səs-küyünü eşidirdim” - Boris Xetaqurovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Bu gün “Futbolda 50 il” kitabının təqdimatı keçirilib
Dostu toya görə Kompanidən inciyib
15:41
Futbol

Dostu toya görə Kompanidən inciyib

Nedum Onuoha keçmiş komanda yoldaşından giley edib
Boris Xetaqurov: “Kitabın ərsəyə gəlməsində futbol veteranlarının böyük rolu oldu”
12:59
Digər

Boris Xetaqurov: “Kitabın ərsəyə gəlməsində futbol veteranlarının böyük rolu oldu”

O, tədbir iştirakçılarına minnətdarlığını ifadə edib
Boris Xetaqurovun “50 il futbolda” kitabının təqdimatı keçirilib - FOTO/VİDEO
12:13
Digər

Boris Xetaqurovun “50 il futbolda” kitabının təqdimatı keçirilib - FOTO/VİDEO

Tədbir Azərbaycan İdman Akademiyasında baş tutub
Anar Ələkbərov “Dubai Autodrome”da sükan arxasına keçdi - FOTO/VİDEO
11:48
Digər

Anar Ələkbərov “Dubai Autodrome”da sükan arxasına keçdi - FOTO/VİDEO

Bu təcrübənin yeni əməkdaşlıq və gələcək inkişaf imkanları açdığı xüsusi qeyd olunub

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO
4 May 01:05
Futbol

La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO

Vinisius Juniorun dublu “kral klubu”na qələbə qazandırıb
Seriya A: “İnter” İtaliya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
4 May 00:45
Futbol

Seriya A: “İnter” İtaliya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

“Nerazzurri” 35-ci turda “Parma”ya qalib gələrək çempionluğunu rəsmiləşdirib