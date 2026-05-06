“Kitabı hazırlayarkən stadionun səs-küyünü eşidirdim” - Boris Xetaqurovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

“Futbolda 50 il” kitabı gənc nəsil üçün nəzərdə tutulub ki, onlar futbolun və İspaniyanın “Neftçi” futbol komandasının tarixini bilsinlər.

Bu barədə İdman.Biz-ə açıqlamasında avtobioqrafik əsərin müəllifi - Azərbaycanın əməkdar həkimi, idman təbabəti üzrə ali dərəcəli mütəxəssis Boris Xetaqurov bildirib.

O, əvvəlcə idman təbabəti haqqında kitab yazmağı planlaşdırdığını deyib:

“Lakin bu mövzuda artıq çoxlu ədəbiyyat və metodiki materiallar işıq üzü görüb. Ona görə də kitabı öz işimə və futbola həsr etmək qərarına gəldim. Əsasən onun üzərində gecə işləyirdim: gözlərimi yumub haqqında yazdıqlarımı təsəvvür edirdim, onları o dövrün uşaqları kimi canlandırırdım. Və inanmazsınız, bu anlarda qulaqlarımda stadionun küyünü eşidirdim”.

Boris Xetaqurov əlavə edib ki, bu layihənin reallaşması prosesində bir sıra çətinliklərlə üzləşib:

“Artıq kitabın işıq üzü görəcəyinə ümid etmirdim. Bəzi maneələrlə qarşılaşdım, hətta onu rəfə qoymaq istəyirdim. Düşünürdüm ki, bəlkə məndən sonra kimsə xatırlayıb nəşr etdirər... Müxtəlif qurumlara, o cümlədən futbol strukturlarına müraciət etmək üçün çoxlu cəhdlər oldu. Sonra idman naziri Fərid Qayıbovun köməyinə müraciət etdim və o, dərhal məni dəstəklədi, bunun sayəsində ideyanı həyata keçirmək mümkün oldu. Həmçinin Gənclər və İdman Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Qabil Mehdiyevə və redaktorum Vüqar Məmmədova təşəkkür etmək istəyirəm”.

Müəllif vurğulayıb ki, “Futbolda 50 il” iki dildə - Azərbaycan və rus dillərində nəşr olunur:

“Xaricdə, o cümlədən Qazaxıstan, ABŞ, Almaniya, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar yazaraq kitabın onlar üçün də əlçatan olmasını xahiş edirdilər. Ona görə də biz onu iki dildə buraxmaq qərarına gəldik. Fərid Qayıbov da bu məsələdə məni dərhal dəstəklədi”.

Leyla Eminova
İdman.Biz
