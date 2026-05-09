Paraşüt idmanından cəbhə səmasına: Züleyxa Seyidməmmədovanın səma eşqi - FOTO/VİDEO

Bəzən idman yalnız medal, rekord və qələbələrdən ibarət olmur. Züleyxa Mirhəbib qızı Seyidməmmədovanın həyatı məhz belə talelərdəndir.
İdman.Biz xatırladır ki, o, İkinci Dünya müharibəsinin iştirakçısı, kapitan rütbəsi almış ilk azərbaycanlı qadın hərbi pilot və xalqımızın ən tanınmış qəhrəmanlarından biridir. Lakin bu yol müharibədən deyil, idmandan və səmaya olan sevgidən başlayıb.
Züleyxa hələ gənc yaşlarından paraşüt idmanına və aviasiyaya böyük maraq göstərib. O dövrdə bu sahələr yalnız həvəs deyil, həm də böyük cəsarət, iradə və fiziki hazırlıq tələb edib. Seyidməmmədova Bakı aeroklubunda məşğul olub, paraşütlə tullanıb, uçuşlar həyata keçirib. Qısa müddət sonra isə təlimatçı kimi fəaliyyətə başlayıb.
O, Zaqafqaziya paraşütçülər komandasının yeganə qadın üzvü olub və ümumittifaq yarışları ilə toplantılarında regionu təmsil edib.
Bu gün deyilənlər adi görünə bilər. Lakin ötən əsrin 30-cu illərində paraşütlə məşğul olan bir azərbaycanlı qız cəmiyyət üçün qeyri-adi və cəsarətli hadisə sayılıb.
Paraşüt idmanı Züleyxa Seyidməmmədova üçün sadəcə hobbi olmayıb. Bu məşğuliyyət onda intizam, soyuqqanlılıq, çevik qərarvermə və möhkəm xarakter formalaşdırıb. Sonradan məhz bu keyfiyyətlər ona müharibədə kömək edib.
İkinci Dünya müharibəsi başlayandan sonra Seyidməmmədova cəbhəyə yollanıb. O, qadın qırıcı aviasiya alayında xidmət edib, strateji istiqamətlərin müdafiəsində, hərbi əməliyyatlarda və hava döyüşlərində yüzlərlə döyüş uçuşu həyata keçirib.
Cəbhə yoldaşları xatirələrində Züleyxa Seyidməmmədovanın çətin vəziyyətlərdə belə sakitliyini və özünə nəzarəti itirməməsi barəsində danışıblar. Döyüş pilotu üçün bu keyfiyyət bəzən peşəkar bacarıq qədər vacib sayılıb.
Simvolikdir ki, onu döyüş aviasiyasına aparan yol məhz idmandan başlayıb. Həmin illərdə paraşüt və aviasiya hazırlığı fiziki tərbiyənin ən çətin və təhlükəli istiqamətlərindən hesab olunub. Hətta bir çox kişilər belə, bu yükə tab gətirə bilməyib. Lakin bakılı gənc qız bütün çətinlikləri aşaraq sonradan Azərbaycanın fəxr etdiyi simalardan birinə çevrilib.
Müharibədən sonra da Züleyxa Seyidməmmədova aktiv ictimai fəaliyyətlə məşğul olub, müxtəlif dövlət vəzifələrində çalışıb və həyatının sonunadək böyük hörmətlə xatırlanıb. O, 90-cı illərin sonlarında vəfat edib və arxasında idman, cəsarət və vətən sevgisinin birləşdiyi unudulmaz həyat yolu qoyub.
9 May yalnız müharibə qəhrəmanlarını deyil, həm də xarakteri, iradəsi və cəsarəti ilə tarix yazan insanları xatırlamaq günüdür. Züleyxa Seyidməmmədovanın həyatı isə bir daha göstərir ki, idman bəzən insanı yalnız qələbələrə deyil, qəhrəmanlığa da hazırlayır.
