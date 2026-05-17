17 May 2026
AZ

Ferstappenin “Ferrari” keçidinə sərt reaksiya

Formula 1
Xəbərlər
17 May 2026 13:31
190
Ferstappenin “Ferrari” keçidinə sərt reaksiya

“Formula-1” üzrə dördqat dünya çempionu, “Red Bull” pilotu Maks Ferstappenin gələcəyi ilə bağlı müzakirələr davam edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, sabiq “Formula-1” pilotu Ralf Şumaxer Ferstappenin “Ferrari”yə keçid ehtimalına şübhə ilə yanaşıb. O, niderlandlı sürücünün İtaliya komandasında mövcud sistemə uyğunlaşmaqda çətinlik çəkəcəyini bildirib.

Şumaxerin sözlərinə görə, Ferstappen üçün “Mersedes” daha məntiqli variant ola bilər. Almaniyalı ekspert “Backstage Boxengasse” podkastında bildirib ki, bir çox pilot “Ferrari”də çıxış etməyi arzulasa da, Ferstappen “Mersedes” mühiti, GT3 strukturu və bu sistemdə çalışan komandalarla özünü daha rahat hiss edə bilər.

“Amma Maks müəyyən mənada bu struktura tabe olmalı olacaq. O isə belə biri deyil. O, komanda lideri olmağa öyrəşib. Əgər hazırda yaxşı işləməyən bu komandaya tək gəlsə, pilot kimi bunun öhdəsindən gələ bilməyəcək”, - deyə Şumaxer vurğulayıb.

Şumaxer həmçinin qeyd edib ki, Ferstappen “Red Bull”dakı uğurlu illərində yanında olan əsas şəxsləri özü ilə başqa komandaya apara bilməyəcək. Bu da onun “Ferrari” kimi güclü daxili struktura malik komandada adaptasiyasını daha çətin edə bilər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ralf Şumaxerdən Hemiltona məsləhət: “Gənclərə yol ver”
14 May 10:43
Formula 1

Ralf Şumaxerdən Hemiltona məsləhət: “Gənclərə yol ver”

Almaniyalı sabiq pilot “Ferrari”dəki mübarizədə Şarl Leklerin üstün olacağını bildirib
“Aston Martin” “Geely” və ya BYD-nin nəzarəti altına keçə bilər – The Telegraph
14 May 06:19
Formula 1

“Aston Martin” “Geely” və ya BYD-nin nəzarəti altına keçə bilər – The Telegraph

“Geely” artıq “Aston Martin”də pay sahibidir
Lando Norris: “Pilotların istədikləri azarkeşlər üçün də yaxşı olacaq”
13 May 06:12
Formula 1

Lando Norris: “Pilotların istədikləri azarkeşlər üçün də yaxşı olacaq”

Lando Norris hazırkı “Formula-1” çempionudur
“Formula-1”də mühərrik savaşı böyüyür
12 May 12:23
Formula 1

“Formula-1”də mühərrik savaşı böyüyür

FIA və yarış rəhbərliyi istehsalçıların yeni qaydalara təsirini azaltmaq istəyir
“Alpine” F1 komandasının avtomobili qəzaya uğrayıb
12 May 05:05
Formula 1

“Alpine” F1 komandasının avtomobili qəzaya uğrayıb

Hadisə nəticəsində ərazidə uzunmüddətli tıxac yaranıb
Lionel Messi F1 pilotuna məsləhət verib
11 May 22:27
Digər

Lionel Messi F1 pilotuna məsləhət verib

Kolapinto da Messi kimi argentinalıdır

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu
16 May 21:23
Güləş

U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu - YENİLƏNİB

Azərbaycanlı güləşçilər bu gün iki bürünc medal qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib
16 May 18:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq