F1 komandaları 2027 mövsümündə bəzi yarışların qısaldılmasını dəstəkləyiblər

“Formula-1” komandaları, mövcud qaydalarda daxili yanma mühərriklərinin elektrik komponentlərinə nisbətini dəyişdirmək üçün 2027 mövsümündə fərdi yarışların məsafələrini qısaltmaq barədə razılığa gəliblər.
İdman.Biz bu barədə “The Race”ə istinadən məlumat verir.
Xatırladaq ki, Mayami Qran-Prisindən sonra keçirilən komanda iclasından sonra tərəflər prinsipcə 50/50 bölgüsündən 60/40 bölgüsünə keçmək barədə razılığa gəliblər. Lakin bu ssenarinin həyata keçirilməsi üçün yanacaq sərfiyyatının artırılması tələb olunacaq ki, bu da əlavə texniki çətinliklər yaradacaq.
Xüsusilə, komandalar yarışlarda daha çox yanacaq istifadə etməli, yəni daha böyük yanacaq çənləri quraşdırmalı olacaqdılar. Mövcud dizaynlar bu cür yanacaq həcmləri üçün nəzərdə tutulmadığı üçün büdcə məhdudiyyətləri daxilində mövcud şassilərini 2027-ci ilə qədər davam etdirməyi ümid edən komandalar üçün bu, çətinlik yarada bilərdi.
Kompromisslərdən biri ən yüksək yanacaq sərfiyyatına malik traslarda fərdi yarışları qısaltmaq, eləcə də startdan əvvəlki dövrələrin sayını azaltmaq olub.
“Ən azından komanda rəhbəri səviyyəsində razılığa gəldik ki, əgər kimsə şassisini gələn ilə keçirmək istəsə və 310 km məsafəni qət edə bilməsə, bəzi yarışları seçmə şəkildə qısaltmağı - əlbəttə ki, yalnız mütləq zəruri hallarda, bəlkə də bir və ya iki dövrə ilə - və şəbəkədəki dövrələrin sayını bir ilə məhdudlaşdırmağı nəzərdən keçirəcəyik”, - deyə “Racing Bulls” komandasının rəhbəri Alan Permane bildirib.