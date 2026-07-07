“Ferrari” Madridin yeni “Formula-1” trasını sınaqdan keçirəcək

“Ferrari” Madridin yeni “Formula-1” trasında test yürüşü keçirən ilk komanda olacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Ferrari” pilotları Lyuis Hemilton və Şarl Lekler cümə axşamı Madrinq trasında çəkiliş günü çərçivəsində sükan arxasına keçəcəklər.
Skuderiya yeni Madrid şəhər trasında yürüş edən ilk “Formula-1” komandası olacaq. Bu məkan sentyabrda ilk dəfə İspaniya Qran-prisinə ev sahibliyi etməlidir.
Reqlamentə əsasən, çəkiliş günlərində yürüş məsafəsi maksimum 200 km-lə məhdudlaşır. Buna baxmayaraq, bu test “Ferrari”yə rəqibləri ilə müqayisədə ciddi üstünlük verə bilər. Çünki komandalar üçün tamamilə yeni olan tras barədə hələ tarixi məlumat bazası yoxdur.
SF-26 bolidi 5416 metrlik və 22 döngədən ibarət trasda hərəkət edən ilk müasir “Formula-1” maşını olacaq. Trasın fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri də yüksəldilmiş hissəyə malik olmasıdır.
Həm Hemilton, həm də Lekler testdə iştirak edəcək. Bu, “Ferrari”yə sentyabr yarışı öncəsi əyləc nöqtələri, bordürlərin xüsusiyyətləri və trasın ümumi xarakteri barədə ilkin məlumat toplamaq imkanı verəcək.
Madrid trasında infrastruktur işləri bir müddət əvvəl hələ davam etsə də, asfalt örtüyünün hazır olduğu bildirilir. “Ferrari”nin cümə axşamı yürüşü həm də trasın praktiki sınağı baxımından əhəmiyyət daşıyacaq.