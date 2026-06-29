Hacar: “Bolidi idarə etməkdə inamımı bir az itirdim”

“Formula-1” üzrə “Red Bull” komandasının fransalı pilotu İsak Hacar Avstriya Qran-prisindən sonra yarışla bağlı fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, sürücü bolidi idarə etməkdə müəyyən çətinlik yaşadığını bildirib.
Hacar təkərlərin bloklanmasının ona təsir etdiyini deyib:
“Bir neçə dəfə təkərlər bloklandı. Bundan sonra bolidi idarə etməkdə inamımı bir az itirdim. Hər dövrədə özümü daha çox saxlamağa məcbur olurdum. Boliddəki yeniliklərə gəlincə, ilk yeniləmələr Mayamidə tətbiq olundu və orada böyük addım ata bildik. Burada daha bir addım atdıq. Amma bir sürətli dövrədə temp baxımından hələ “Mercedes”lə eyni səviyyədə deyilik. Bununla belə, ümumi inkişaf ümidvericidir”.
Qeyd edək ki, Avstriya Qran-prisində Hacar altıncı yeri tutub. Onun “Red Bull”dakı komanda yoldaşı Maks Ferstappen finişə ikinci çatıb. Yarışın qalibi isə “Mercedes” pilotu Corc Rassell olub.