FIA son 10 ildə rekord mənfəət əldə etdiyini bildirib

Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası (FIA) son 10 ilin ən yaxşı maliyyə nəticələrini açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, 2025 maliyyə ili üçün FIA 6,7 milyon avro əməliyyat mənfəəti əldə edib ki, bu da 2025-ci illə müqayisədə 43% artım və 2021-ci ildə qeydə alınan 24 milyon avro əməliyyat zərərindən əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşma deməkdir. Əməliyyat gəliri 191,7 milyon avro təşkil edib ki, bu da 2021-ci illə müqayisədə 75% artım deməkdir.
“FIA prezidenti kimi ikinci müddətə altı ay qalmış mən gəlirli və maliyyə cəhətdən davamlı bir əməliyyat təmin etməyə sadiq qalıram. Bu gün qürur duyuram ki, bu missiyanı yerinə yetirməyə davam edirik, FIA-nın 10 ildə ən yaxşı əməliyyat nəticəsini əldə edirik və 2021-ci ildən bəri əldə edilən əhəmiyyətli irəliləyişlərə əsaslanırıq. FIA-nın idarəçiliyinin, şəffaflığının və maliyyə sağlamlığının təkmilləşdirilməsi seçki manifestimdə əsas yer tutmuş və biz təşkilatı daha davamlı və peşəkar bir federasiyaya çevirmişik.
FIA daxilində müsbət dəyişikliklərə nail olmaq və üzv klublarımız, çempionatlarımız, işçilərimiz və qlobal mobillik və motor idmanı icmalarımız üçün uzunmüddətli dəyər yaratmaq üçün bütün maraqlı tərəflərlə sıx əməkdaşlıq etməyə davam edəcəyəm”, - federasiyanın prezidenti Məhəmməd bin Süleyem bildirib.