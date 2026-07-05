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Azərbaycan və Sinqapur Qran Priləri arasında daha bir “Formula-1” yarışı keçirilə bilər

Formula 1
Xəbərlər
5 İyul 2026 18:35
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Azərbaycan və Sinqapur Qran Priləri arasında daha bir “Formula-1” yarışı keçirilə bilər

Stefano Domenikali 2026-cı il mövsümündə Bəhreyn və ya Səudiyyə Ərəbistanı mərhələlərindən birinin yenidən təqvimə salına biləcəyini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Formula-1”in prezidenti və baş icraçı direktoru Stefano Domenikali təşkilatçıların əlavə Qran-pri keçirmək imkanını hələ də nəzərdən keçirdiyini bildirib.

O, “Sky Sports”a açıqlamasında bunun real variant olduğunu deyib:

“Bu, həqiqətən də ümiddir. Əgər bütün şərtlər uyğun olarsa, planımıza uyğun hərəkət edəcəyik. Belə imkan yaranarsa, niyə də olmasın?”

Əlavə mərhələ 2-4 oktyabr tarixlərində keçirilə və Azərbaycan Qran-prisi ilə Sinqapur Qran-prisi arasındakı boşluğu doldura bilər.

Hazırda “Formula-1”də mövsümün doqquzuncu mərhələsi “Silverstoun” trasında keçirilən Böyük Britaniya Qran-prisi çərçivəsində davam edir.

İdman.Biz
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