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Norris “Maklaren”i sərt tənqid etdi

Formula 1
Xəbərlər
5 İyul 2026 14:52
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Norris “Maklaren”i sərt tənqid etdi

“Maklaren”in pilotu Lando Norris Britaniya Qran-prisi öncəsi komandasının vəziyyətini sərt sözlərlə dəyərləndirib.

İdman.Biz “RacingNews”a istinadən xəbər verir ki, son dünya çempionu təsnifat mərhələsində yalnız altıncı nəticə göstərib.

Norris bundan bir neçə saat əvvəl Silverstounda sprint yarışını üçüncü pillədə başa vurub. Buna baxmayaraq, o, “Maklaren”in həm “Mercedes”, həm də “Ferrari”dən geri qaldığını bildirib.

Britaniyalı pilotu ən çox narahat edən məqam liderdən 7.1 saniyə geri qalmasıdır. O, öz dövrəsindən razı qalsa da, maşının ümumi sürətinin yetərli olmadığını söyləyib.

“Çətindir. Sürətimiz yoxdur. Pouldan yeddi onda bir saniyə geridəyik, halbuki dövrəmin çox yaxşı olduğunu düşünürdüm. Ondan çox razı qaldım. Hər döngədə nəticəmi yaxşılaşdırdım və maşından maksimumu aldığımı hiss etdim.

Sadəcə, yavaşıq. Maşın düzlüklərdə də, bütün döngələrdə də yavaşdır. Bundan artıq deyə biləcəyim bir şey yoxdur. Hazırda maşın kifayət qədər effektiv deyil. Buna görə sprintdə üçüncü olmağımız bir qədər inanılmaz görünür.

Heç bir bəhanə yoxdur. Maşın yetərincə yaxşı deyil və biz bunu bilirik. Sadəcə, işləməyə davam etməliyik”, - deyə Norris bildirib.

Qeyd edək ki, Britaniya Qran-prisi Silverstoun trasında keçirilir.

İdman.Biz
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