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Hemilton “Mercedes”lə mübarizədə “Ferrari”nin üstünlüyünü açıqladı

Formula 1
Xəbərlər
28 İyun 2026 12:25
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Hemilton “Mercedes”lə mübarizədə “Ferrari”nin üstünlüyünü açıqladı

“Ferrari”nin britaniyalı pilotu Lyuis Hemilton Avstriya Qran-prisində “Mercedes”lə mübarizə barədə danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Hemilton sıralama turunda üçüncü yeri tutub. Onun komanda yoldaşı Şarl Lekler ikinci, Corc Rassell isə birinci olub. Çempionatın lideri Kimi Antonelli dördüncü nəticə göstərib.

“Ferrari” sərbəst yürüşlərdə poul uğrunda mübarizə aparacaq tempə malik görünməsə də, sıralama turunun son dəqiqələrində sürətini xeyli artırıb. Rassell poulu iki onda bir saniyə fərqlə qazanıb. Bu nəticə cümə günü ikinci sərbəst yürüşün sonunda “Mercedes”dən altı onda bir saniyə geri qalan “Ferrari” üçün ciddi irəliləyiş sayılır.

Bildirilir ki, “Ferrari”nin yenilənmiş daxiliyanma mühərriki komandaya kiçik performans artımı verib. Bununla belə, SF-26 bolidi üçün maksimal sürət hələ də problem olaraq qalır.

Hemilton üçüncü yerdən start almasının ona “Mercedes” pilotlarına təzyiq göstərmək imkanı verdiyini söyləyib:

“Düşünürəm ki, qələbə uğrunda mübarizə aparacağımıza əmin deyildik. “Mercedes” həftəsonunun böyük hissəsində bizdən 6.1 saniyə sürətli idi. Gecə ərzində fərqi 3.1 saniyə azaltdıq, amma yenə də təxminən 3.1, yaxud 2.1 saniyədən bir qədər çox geridəyik. Onlara meydan oxumaq çox çətin olacaq. Amma üçüncü döngəyə qədər uzun məsafə var və ümid edirəm ki, birlikdə bunu edə bilərik. Şarlın da burada olması əladır. Ümid edirəm, strategiyada birlikdə işləyib onlara təzyiq göstərə bilərik”.

Qeyd edək ki, Avstriya Qran-prisində Ferrari ikinci və üçüncü yerlərdən start alacaq.

İdman.Biz
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