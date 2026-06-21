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“Formula-1” üçün inqilabi təklif: Pilotlar komanda dəyişsin

Formula 1
Xəbərlər
21 İyun 2026 15:17
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“Formula-1” üçün inqilabi təklif: Pilotlar komanda dəyişsin

İspaniyalı “Formula-1” pilotu Karlos Sayns dünya çempionatının formatı ilə bağlı radikal ideya irəli sürüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, GPDA-nın direktorlarından olan Sayns pilotların mövsüm ərzində müxtəlif komandaların bolidlərini idarə etməsini təklif edib. Onun fikrincə, sürücülər konkret komandalara deyil, birbaşa “Formula-1”ə bağlı olmalı və hər komandanın maşınında iki yarış keçirməlidirlər.

“Mən həmişə elə bir “Formula-1” təsəvvür etmişəm ki, komandalar və pilotlar ayrı olsun. Amma bu, yəqin ki, heç vaxt baş verməyəcək. Məsələn, 20 yarışlıq mövsümdə hər pilot hər komandanın bolidində iki dəfə yarışa bilər. Beləliklə, mən iki yarış “Williams”, iki yarış “Mercedes”, iki yarış “Ferrari” üçün çıxış edərdim”, - deyə Sayns “Mundo Deportivo”ya açıqlamasında bildirib.

Onun sözlərinə görə, belə sistemdə bütün pilotların dünya çempionluğu uğrunda şansı bərabər olar. Sürücülərin topladığı xallar şəxsi çempionata, həmin yarışlarda komandalara qazandırdıqları nəticələr isə Konstruktorlar Kubokuna hesablanar.

Qeyd edək ki, “Formula-1” tarixində pilotların mövsüm ərzində komanda dəyişməsi halları olub. 1954-cü ildə Xuan Manuel Fanxio həm “Maserati”, həm də “Mercedes-Benz” üçün yarışaraq dünya çempionu adını qazanıb. Müasir dövrdə isə belə hallar nadir sayılır. Son nümunələrdən biri Corc Rasselin 2020-ci ildə “Williams” pilotu olduğu halda Sakhir Qran-prisində “Mercedes” bolidini idarə etməsidir.

İdman.Biz
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