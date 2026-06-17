17 İyun 2026
AZ

Azərbaycanlı məktəblilər “Formula-1” yoluna çıxır - FOTO

Formula 1
Xəbərlər
17 İyun 2026 09:39
46
Azərbaycanlı məktəblilər “Formula-1” yoluna çıxır

Azərbaycan “Formula-1” tərəfindən dəstəklənən beynəlxalq STEM Racing proqramına rəsmi olaraq qoşulub.

İdman.Biz xəbər verir ki, ölkədə Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti tərəfindən icra olunan layihə mühəndislik təhsilinin təşviqinə və gənclərin yüksək texnologiyalar sahəsində gələcək karyera üçün zəruri bilik və bacarıqlara yiyələnməsinə xidmət edir.

Belə ki, proqram çərçivəsində iştirakçıların hazırlığı üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi təlim mərkəzi - STEM Racing Hub-un açılışı baş tutub. Yeni mərkəz komandaların yarış modellərinin layihələndirilməsi, istehsalı və təkmilləşdirilməsi istiqamətində praktiki fəaliyyət göstərmələri üçün təsis edilib.

Layihənin təqdimat mərasimində çıxış edən Azərbaycan Respublikasının gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov təşəbbüsün əhəmiyyətini vurğulayıb:

“Ölkəmizin bu qlobal platformanın bir hissəsinə çevrilməsi sevindirici haldır. STEM Racing proqramı məktəblilərə yalnız texniki biliklər qazandırmır, eyni zamanda komanda işi, liderlik və layihələrin idarə olunması kimi vacib bacarıqların inkişafına şərait yaradır. Proqram iştirakçılarının bir çoxu sonradan mühəndislik ixtisasları üzrə təhsil alır, qabaqcıl texnologiya şirkətlərində çalışır və hətta “Formula-1”də karyera qururlar. İnanıram ki, komandamızın dünya finalında iştirakı ölkəmiz üçün dəyərli təcrübə olacaq və minlərlə gəncə ilham verəcək.”

Proqram çərçivəsində yaradılmış “Caspian Apex” komandası ilk dəfə olaraq Azərbaycanı dünya finalında təmsil edəcək. Yarış 2026-cı il 3–8 oktyabr tarixlərində Sinqapurda (Sentosa adası) keçirilməklə dünyanın müxtəlif ölkələrindən ən güclü gənc mühəndis komandalarını bir araya gətirəcək.

STEM Racing proqramının iştirakçıları “Formula-1” komandalarının iş prinsiplərinə uyğun fəaliyyət göstərirlər. Hər iştirakçı müəyyən istiqamət üzrə cavabdehdir. Məktəblilər mühəndislik proqramlarından istifadə etməklə yarış modelini layihələndirir, aerodinamik hesablamalar aparır, hissələri 3D printerlər vasitəsilə hazırlayır, sınaqlar həyata keçirir, eyni zamanda marketinq, tərəfdaşlarla iş və təqdimatların hazırlanması istiqamətlərində fəaliyyət göstərirlər.

Proqram çərçivəsində, həmçinin 2027-ci ildə Azərbaycanda ilk STEM Racing üzrə milli çempionatın keçirilməsi planlaşdırılır. Çempionatın qalibi ölkəni dünya finalında təmsil etmək hüququ qazanacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Ferrari” gələcəyin ulduzunu yenidən F1 bolidində sınayacaq
16 İyun 17:59
Formula 1

“Ferrari” gələcəyin ulduzunu yenidən F1 bolidində sınayacaq

Rafael Kamara 2027-ci ildə “Haas”a keçməyə əsas namizədlərdən sayılır
Hemilton “Ferrari” ilə tarix yazdı: Barselonada ilk qələbə
14 İyun 19:10
Formula 1

Hemilton “Ferrari” ilə tarix yazdı: Barselonada ilk qələbə

Yeddiqat dünya çempionu fərqli strategiya sayəsində karyerasının 106-cı zəfərini qazanıb

“Mercedes” Rassell üçün hərəkətə keçdi: FIA-ya rəsmi müraciət
14 İyun 17:45
Formula 1

“Mercedes” Rassell üçün hərəkətə keçdi: FIA-ya rəsmi müraciət

Toto Volf Monako Qran-prisində verilən cəzanın dəyişdirilməsi ehtimalını az qiymətləndirsə də, komandanın mübarizə aparacağını bildirib
Norris “McLaren”dəki acı reallığı açıqladı
14 İyun 13:15
Formula 1

Norris “McLaren”dəki acı reallığı açıqladı

Dünya çempionu komandanın əvvəlki mövsümlərdəki üstünlüyünü itirdiyini etiraf edib
Ralf Şuamxer: “Nyui xəstədir və Monakoda olmamalı idi”
14 İyun 04:47
Formula 1

Ralf Şuamxer: “Nyui xəstədir və Monakoda olmamalı idi”

Ralfın sözlərinə görə, “Aston Martin” daxilində ciddi bir münaqişə gedir
Fernando Alonso: “Ən pis maşınla mühərrik bizdədir”
13 İyun 21:26
Formula 1

Fernando Alonso: “Ən pis maşınla mühərrik bizdədir”

Barselona-Kataloniya Qran-prisinin təsnifatında Rassel qalib gəlib

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO
15 İyun 05:13
DÇ-2026

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO

Afrika təmsilçisi Ekvador üzərində minimalhesablı qələbəni son dəqiqələrdə qazandı
Azərbaycan voleybol millisi İspaniyada büdrədi - YENİLƏNİB
14 İyun 22:28
Voleybol

Azərbaycan voleybol millisi İspaniyada büdrədi - YENİLƏNİB

Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının İspaniya mərhələsini bir qələbə və bir məğlubiyyətlə tamamlayıblar
Bir xallıq zəfər, Antverpen bileti: Qadın millimiz Avropa Kubokunda - YENİLƏNİB + VİDEO
14 İyun 20:35
Basketbol

Bir xallıq zəfər, Antverpen bileti: Qadın millimiz Avropa Kubokunda - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycanın 3x3 basketbol komandası gərgin finalda İrlandiyanı 21:20 hesabı ilə məğlub edib
DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi
15 İyun 21:57
DÇ-2026

DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi - YENİLƏNİB

Kabo-Verde ilk dəfə dünya çempionatlarında çıxış edir