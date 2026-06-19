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Kulthard: “Hemiltonun karyerası Hollivud filmini xatırladır”

Formula 1
Xəbərlər
19 İyun 2026 01:37
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Kulthard: “Hemiltonun karyerası Hollivud filmini xatırladır”

Keçmiş “Formula-1” pilotu, hazırda ekspert olan Devid Kulthard, yeddiqat dünya çempionu Lyuis Hemiltonun Barselonada “Ferrari” üçün ilk qələbəsindən sonra ən yaxşı vəziyyətinə qayıtdığını deyib.

İdman.Biz bildirir ki, Kulthard Hemiltonun 2026-cı il tituluna iddia etmək üçün real şansının olduğunu söyləyib.

“Mən tam bir zövq və rahatlıq qarışığı hiss edirəm. Rahatlıq, çünki Lüis kimi bir sürücünün keyfiyyətini şübhə altına almaq narahatdır. Son bir neçə ildə, xüsusən də məlumatlara baxmalı və buna əsaslanaraq suallar verməli olduğumuz işdə... Lyuisin bütün karyerası o qədər yüksək standartlara uyğun olaraq saxlanılıb ki, keçən ilin ortalarında ən aşağı nöqtədə olarkən özünə şübhə edərək “Sürücünü dəyişdirin” deyəndə...

Həqiqətən də Lyuisin ən yaxşı versiyasını görürdük, amma indi gördüyümüz şey mövsümün güclü başlanğıcından əlavə Lyuisin ən yaxşı versiyasıdır. O, Dünya Çempionatında ikinci yerdədir, “Mercedes”in etibarlılıq problemləri var və bu, getdikcə daha da pisləşəcək. Beləliklə, həqiqətən deyə bilərikmi ki, o, çempionluq tituluna iddialıdır? Maks keçən il yüz xallıq fərqi bağladı və demək olar ki, Əbu-Dabidə titulu qazandı.

Lyuisin bütün karyerası bir az Hollivud ssenarisinə bənzəyir. Bilirəm ki, biz artıq “Formula-1” filmi və onunla gələn bütün uğurlar vasitəsilə Hollivudla tanış olmuşuq. Və əgər sən “Liberty Media”sansa, bundan daha yaxşı ola bilməzdi.

Lyuis ilin əvvəlindən bəri öz ehtirasını yenidən kəşf edib və izləmək fantastikdir. Hamımız məğlubiyyət qatarına mindiyimiz kimi görünə bilər, amma idmanın özü nəticələr verir və bu performans dünya səviyyəli idi”, - deyə Kulthard bildirib.

İdman.Biz
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