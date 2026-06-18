18 İyun 2026
AZ

Toto Volffdan Hemilton xəbərdarlığı: “Qan qoxusunu alan kimi...”

Formula 1
Xəbərlər
18 İyun 2026 09:17
106
Toto Volffdan Hemilton xəbərdarlığı: “Qan qoxusunu alan kimi...”

“Mercedes” komandasının rəhbəri Toto Volff “Ferrari” pilotu Lyuis Hemiltonun “Formula-1” üzrə dünya çempionluğu uğrunda mübarizəyə qoşulmasından narahatdır.

İdman.Biz xəbər verir ki, yeddiqat dünya çempionu Kanada, Monako və Barselonada keçirilən son üç Qran-pridə fəxri kürsüyə yüksəlib.

Hemilton ardıcıl iki yarışda ikinci yeri tutduqdan sonra Barselona-Katalunya Qran-prisində “Ferrari” ilə ilk qələbəsini qazanıb. Çempionatın lideri Kimi Antonellinin texniki nasazlıq səbəbindən mübarizəni dayandırması nəticəsində britaniyalı pilot liderlə xal fərqini 41-ə endirib.

Bu, 2021-ci ildən sonra ilk dəfədir ki, Hemilton çempionluğa real namizəd kimi qiymətləndirilir. Yeni güc qurğusu qaydaları 41 yaşlı pilotun əvvəlki səviyyəsinə qayıtmasına kömək edib. “Ferrari”nin son yenilikləri də komandanın “Mercedes”ə yaxınlaşmasını təmin edib.

Toto Volff keçmiş pilotu ilə çempionluq uğrunda mübarizə aparmaq istəmədiyini bildirib:

“Onun nəyə qadir olduğunu bildiyim üçün çempionluq uğrunda Hemiltona qarşı mübarizə aparmaq istəməzdim. O, qan qoxusunu alan kimi irəli atılır. Bunu uzun illər ərzində görmüşəm. Birdən-birə Lyuis Hemilton qatarı hərəkətə başlayır və onu dayandırmaq çox çətin olur”.

Avstriyalı funksioner Hemiltonun çempionluq yarışında olduğunu təsdiqləyib:

“Mövsümün hələ çox erkən mərhələsindəyik. Fərq cəmi 41 xaldır. Bir dəfə finişə çata bilməmək sizi 25 xaldan məhrum edir və mübarizə tamamilə açıq qalır”.

Volff “Mercedes”in texniki problemləri aradan qaldırmalı olduğunu da vurğulayıb:

“Buna görə də yarışları başa vurmamaq kimi bir imkanımız yoxdur. Bolidi və güc qurğusunu inkişaf etdirməli, səhvlərə yol verməməli, strategiyada ağıllı davranmalı və daim diqqətli olmalıyıq”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ferstappenin tələbi “Mercedes-AMG”ni qəzəbləndirdi
17 İyun 15:37
Formula 1

Ferstappenin tələbi “Mercedes-AMG”ni qəzəbləndirdi

Niderlandlı pilot Fransadan gətirdiyi amortizatorların yarış avtomobilinə quraşdırılmasını tələb edib
Azərbaycanlı məktəblilər “Formula-1” yoluna çıxır
17 İyun 09:39
Formula 1

Azərbaycanlı məktəblilər “Formula-1” yoluna çıxır - FOTO

Gələcəyin mühəndisləri üçün yeni mərkəz açılıb
“Ferrari” gələcəyin ulduzunu yenidən F1 bolidində sınayacaq
16 İyun 17:59
Formula 1

“Ferrari” gələcəyin ulduzunu yenidən F1 bolidində sınayacaq

Rafael Kamara 2027-ci ildə “Haas”a keçməyə əsas namizədlərdən sayılır
Hemilton “Ferrari” ilə tarix yazdı: Barselonada ilk qələbə
14 İyun 19:10
Formula 1

Hemilton “Ferrari” ilə tarix yazdı: Barselonada ilk qələbə

Yeddiqat dünya çempionu fərqli strategiya sayəsində karyerasının 106-cı zəfərini qazanıb

“Mercedes” Rassell üçün hərəkətə keçdi: FIA-ya rəsmi müraciət
14 İyun 17:45
Formula 1

“Mercedes” Rassell üçün hərəkətə keçdi: FIA-ya rəsmi müraciət

Toto Volf Monako Qran-prisində verilən cəzanın dəyişdirilməsi ehtimalını az qiymətləndirsə də, komandanın mübarizə aparacağını bildirib
Norris “McLaren”dəki acı reallığı açıqladı
14 İyun 13:15
Formula 1

Norris “McLaren”dəki acı reallığı açıqladı

Dünya çempionu komandanın əvvəlki mövsümlərdəki üstünlüyünü itirdiyini etiraf edib

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur
17 İyun 23:51
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Finalda Azərbaycan klubu Fransa ilə qarşılaşıb
DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi
15 İyun 21:57
DÇ-2026

DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi - YENİLƏNİB

Kabo-Verde ilk dəfə dünya çempionatlarında çıxış edir
DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi
17 İyun 23:01
DÇ-2026

DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki “NRG stadium”da keçirilib
“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
17 İyun 16:45
Futbol

“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

İkinci təsnifat mərhələsinin matçları iyulun 23-ü və 30-da keçiriləcək