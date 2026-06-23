“Mercedes”ə Ferstappen xəbərdarlığı: Hemilton titul savaşına qayıdır

“Formula-1” üzrə 1996-cı ilin dünya çempionu Deymon Hill “Mercedes”ə Lyuis Hemiltonla bağlı xəbərdarlıq edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, britaniyalı veteran alman komandasını ötən mövsüm “Maklaren”in düşdüyü vəziyyətdən dərs çıxarmağa çağırıb. Onun fikrincə, “Mercedes” iki pilotu arasında daxili mübarizəyə nəzarəti itirsə, Hemilton titul savaşına daha ciddi şəkildə qoşula bilər.
Hill “Stay on Track” podkastında bildirib ki, “Maklaren” 2025-ci ildə Lando Norris və Oskar Piastrinin bir-biri ilə mübarizəsinə həddindən artıq imkan verib. Bu isə Maks Ferstappenin mövsümün sonlarında gözlənilməz şəkildə çempionluq yarışına qayıtmasına şərait yaradıb.
Bu mövsüm oxşar vəziyyət “Mercedes”də yaşana bilər. Komanda ilk yarışlarda üstün təsir bağışlayıb. Lyuis Hemilton son üç Qran-pridə iki dəfə ikinci olub, bir dəfə isə qalib gəlib. O, hazırda turnir cədvəlində ikinci pilləyə yüksəlib.
Hemilton lider Kimi Antonellidən 41 xal geri qalır. O, komanda yoldaşı Corc Rasseli isə doqquz xal qabaqlayır. Barselonadakı qələbəsində “Mercedes” pilotlarının öz aralarında mübarizəsi də rol oynayıb.
Hill hesab edir ki, “Mercedes” bu vəziyyəti nəzarətdə saxlamalıdır:
“Hazırda onlar komandada yəqin ki, toplantılar keçirir və deyirlər: “Uşaqlar, biz ötən il “Maklaren”in Maksla düşdüyü vəziyyətə düşmək istəmirik”. İki pilot titul uğrunda mübarizə aparanda öz məqsədlərinə həddindən artıq aludə olurlar. Sürücü kimi buna haqları da var. Amma bu zaman başqa biri araya girə bilər”.
Onun sözlərinə görə, Hemilton hazırda “Mercedes” üçün ötənilki Maks Ferstappen rolundadır: “
Lyuis indi xal vəziyyətinə görə onlara təzyiq göstərə bilər. O, Corca da təzyiq edir və titul mübarizəsinə qoşula bilər”.