Keçmiş “Formula-1” komandası yarışlara qayıtmağı düşünür

2007-ci ildə “Kral Yarışları”nda iştirak etmiş keçmiş “Formula-1” komandası “Spyker”, dözümlülük yarışları da daxil olmaqla, motor idmanına qayıtmağı düşünür.
İdman.Biz bildirir ki, niderlandlı istehsalçının əsas məqsədlərindən biri “24 saatlıq Le Man” yarışına qayıtmaqdır.
“Hazırda mütləq bir şey baş verir. Viktor Müller dərhal dedi: "Əgər yenidən başlayırıqsa, Le Mansa da qayıdırıq". Lakin o, motor idmanına qayıtmağın uzaq bir perspektiv olduğunu qeyd etdi. Üç ildən sonra geri dönəcəyimizi deyə bilmərəm. Bu, daha uzun çəkə bilər", - RacingNews365, “Spyker”in niderlandlı eks-pilotu Yerun Bleekemolendən sitat gətirir.
1999-cu ildə qurulan “Spyker”, 2006-cı il mövsümünün sonunda “Formula-1”ə qatıldı və “Midland” komandasını aldı. 2007-ci ildə o, hind milyarderi Vijay Mallyaya satıldı və 2008-ci ildə “Force India” oldu. “Kral Yarışları”ndan əlavə, “Spyker” dözümlülük yarışlarında, o cümlədən sonuncu dəfə 2010-cu ildə “24 saatlıq Le Man” yarışında iştirak edib.
Qeyd edək ki, “Spyker”in 2021-ci ildəki iflası şirkətin planlarını pozmadı: 2022-ci ildə şirkət idman avtomobillərinin istehsalına qayıdacağını elan etdi. Builki “Pebble Beach Concours d'Elegance”da debüt etməsi gözlənilən “C8 Preliator” superkarının yeni şassisi və mühərriki də yarış avtomobili üçün əsas ola bilər.