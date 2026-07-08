Ayrton Sennanın dəbilqəsi hərracda 670 min dollara satılıb

Üçqat “Formula-1” çempionu Ayrton Sennanın 1992-ci ildə Britaniya, Macarıstan və Belçika Qran Prilərində istifadə etdiyi yarış dəbilqəsi hərracda 500 min funt sterlinqə (təxminən 670 min dollar) satılıb.
İdman.Biz bu barədə “RacingNews365”ə istinadən məlumat verir.
Hərracdan əvvəl təşkilatçılar lotu 80.000-120.000 funt sterlinq qiymətləndirsələr də, son qiymət proqnozun yuxarı həddindən dörd dəfədən çox yüksək olub. Lakin hərraca çıxarılan lot əfsanəvi braziliyalı idmançının ən baha qiymətə satılan dəbilqəsi deyil.
2025-ci ilin aprel ayında Sennanın 1992-ci ildə Belçika Qran Prisində geyindiyi və Erik Komaya qəzadan sonra kömək edərkən istifadə etdiyi dəbilqə 720 min funt sterlinqə (təxminən 964.800 dollar) satılıb.