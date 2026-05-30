30 May 2026
AZ

“Mercedes” “Alpine”də pay almaq üçün danışıqlardan imtina edib

Formula 1
Xəbərlər
30 May 2026 00:08
134
“Mercedes” “Alpine”də pay almaq üçün danışıqlardan imtina edib

Alman avtomobil istehsalçısı “Mercedes-Benz” və onun baş direktoru Toto Volff, şirkət “Otro Capital” investisiya qrupu tərəfindən tələb olunan qiymətdən məmnun olmadığı üçün “Alpine” komandasında pay əldə etmək üçün danışıqları dayandırıblar.

İdman.Biz-in BBC Sport-a istinadən verdiyi məlumata görə, “Otro Capital” öz payı üçün 720 milyon dollar tələb edirdi və bütün komandanı 3 milyard dollar qiymətləndirirdi. “Otro Capital” özü 2023-cü ilin iyun ayında payı üçün 200 milyon avro ödəyib.

Mənbəyə görə, “Mercedes”, zərərli şirkətlərin qiymətləndirilməsi üçün standart metoda əsasən, “Alpine” üçün ədalətli qiymətləndirməni 2,2-2,4 milyard dollar həndəvərində hesab edir. Müqayisə üçün, son sövdələşmələrdə “Mercedes” 4,6 milyard funt sterlinq (təxminən 6,2 milyard dollar), dünya çempionu “McLaren” isə 3,5 milyard funt sterlinq (təxminən 4,7 milyard dollar) olaraq qiymətləndirilib. Hər iki komanda qazanclıdır və 2026-cı il mövsümündə beş yarışdan sonra Konstruktorlar çempionatında beşinci yerdə qərarlaşan və 2025-ci ilin sonunda turnir cədvəlində sonuncu yerdə olan “Alpine”dən xeyli uğurludur.

“Renault”un mənbəyi BBC-yə danışıqların dayandırıldığını təsdiqləyib. “Mercedes” və Volff şərh verməkdən imtina ediblər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Pilot qəzadan sonra Mixael Şumaxerin dağlardan təxliyəsi barədə danışıb
29 May 18:29
Formula 1

Pilot qəzadan sonra Mixael Şumaxerin dağlardan təxliyəsi barədə danışıb

Hadisə Fransa Alp dağlarında Meribel xizək kurortunda baş verib
Ştayner: “Rassellə Antonelli 100% toqquşacaqlar”
29 May 05:17
Formula 1

Ştayner: “Rassellə Antonelli 100% toqquşacaqlar”

Günter Ştayner gələcək toqquşmanın anonsunu verib
Braun “Maklaren”in öz motoru olacağını istisna etmir
28 May 06:37
Formula 1

Braun “Maklaren”in öz motoru olacağını istisna etmir

Britaniya komandası gələcəkdə müştəri statusundan çıxmaq variantını nəzərdən keçirə bilər
Ferstappenə böyük fürsət: “Red Bull”da gərginlik böyüyür
27 May 18:53
Formula 1

Ferstappenə böyük fürsət: “Red Bull”da gərginlik böyüyür

Niderlandlı pilotun Kanada Qran-prisindən sonra komanda ilə fikir ayrılığı yenidən gündəmə gəlib
Norrisdən “Maklaren”ə dəstək: “Geriyə baxanda bu, səhv qərar idi”
26 May 11:59
Formula 1

Norrisdən “Maklaren”ə dəstək: “Geriyə baxanda bu, səhv qərar idi”

Britaniyalı pilot Kanada Qran-prisində uğursuz təkər seçiminə baxmayaraq, komandasını günahlandırmayıb
Maks Ferstappen: “Formula-1” daha təmiz olmalıdır”"
25 May 19:40
Formula 1

Maks Ferstappen: “Formula-1” daha təmiz olmalıdır”"

Ferstappen “Red Bull” komandasını təmsil edir

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
28 May 01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
27 May 18:03
Azərbaycan futbolu

"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi