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Antonelli: “Komandada xaos yaratmaq istəmirik”

Formula 1
Xəbərlər
5 İyun 2026 04:12
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Antonelli: “Komandada xaos yaratmaq istəmirik”

“Formula-1” çempionatının lideri, “Mercedes” pilotu Andrea Kimi Antonelli bildirib ki, o və komanda yoldaşı Corc Rassel komandada xaos yaratmaq və lider Toto Volffu incitmək istəmirlər.

İdman.Biz bildirir ki, Kanadada Antonelli ilə Rassel arasında insident baş verib, bundan sonra italyan radioda partnyorunun cəzalandırılmasını tələb edib. Sürücünü sakitləşdirmək üçün komandanın rəhbəri Toto Volff müdaxilə etməli olub.

“İkimiz də əla vəziyyətdəyik, hər ikimiz də əla avtomobilimiz var və ikimiz də qalib gəlmək istəyirik. Yarışda təbii olaraq bir-birimizlə ədalətli mübarizə aparmaq istəyirik, komandaya təxribat törətmək istəmirik və əlbəttə ki, Totonu incitmək istəmirik. Yarışda, əlbəttə ki, qalib gəlmək üçün yarışırıq. Biz ən yaxşı olmaq istəyirik və bəli, biz də özümüz üçün mübarizə aparırıq”. deyərək.

İdman.Biz
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