“Mercedes”in dominant mövsümünün arxasındakı əsas təhlükə açıqlanıb

“Mercedes”in “Formula-1” komandası mövsümün ilk yarısında qazandığı səkkiz qələbəyə baxmayaraq, çempionluq mübarizəsində ciddi texniki çətinliklə üzləşə bilər.
İdman.Biz xəbər verir ki, Brakli təmsilçisi ilk 11 mərhələdən sonra Mühəndislər Kubokuna 379 xalla başçılıq edir. “Ferrari” 307 xalla ikinci, “Maklaren” isə 220 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb.
“Mercedes”in W17 bolidi şassi, aerodinamika və asqı sistemi baxımından yüksək balansa malikdir. Maşının əsas üstünlüklərindən biri güc qurğusuna uyğun hazırlanmış konstruksiya və istilik səmərəliliyidir. Bu səbəbdən komanda isti hava şəraitində belə əlavə soyutma dəliklərindən geniş istifadə etməyə ehtiyac duymur.
Lakin bolidin bütün elementlərinin bir-biri ilə uyğun işləməsi inkişaf prosesini çətinləşdirir. “Mercedes” yalnız yüksək sürətli və ya yavaş döngələrdə üstünlük verən yenilik deyil, bütün dövrə boyunca ümumi tempi artıracaq kompleks təkmilləşdirmə hazırlamalıdır. Belə yeniliklərin isə bolidin başqa xüsusiyyətlərinə mənfi təsir göstərmək ehtimalı var.
Komandanın digər problemi güc qurğusunun etibarlılığı ilə bağlıdır. Enerji saxlama sisteminin bəzi elementlərində isinmə təhlükəsinin olduğu və yenilənmiş batareya versiyasının İtaliya Qran-prisində istifadəyə verilə biləcəyi bildirilir. Monza trasında ötmə imkanlarının çoxluğu mümkün start cəriməsinin nəticələrini azaltmağa şərait yaradır.
Rəqiblərin son yarışlarda irəliləyiş əldə etməsi də “Mercedes” üçün təzyiqi artırıb. “Maklaren” mövsümdə ilk qələbəsini Macarıstan Qran-prisində Lando Norris vasitəsilə qazanıb. Rəsmi “Formula-1” təhlilində də rəqiblərin inkişafı nəticəsində mübarizənin daha rəqabətli xarakter aldığı vurğulanıb.
Pilotların sıralamasında Kimi Antonelli 219 xalla liderdir. Lyuis Hemilton 169 xalla ikinci, Corc Rassell isə 160 xalla üçüncü yeri tutur.
Beləliklə, “Mercedes” mövsümün ilk yarısında üstün nəticələr göstərsə də, çempionluq üstünlüyünü qorumaq üçün həm bolidin ümumi sürətini artırmalı, həm də güc qurğusundakı etibarlılıq risklərini aradan qaldırmalıdır.