Həsrət Cəfərov və Qurban Qurbanov finalda, Nihat Məmmədli bürünc uğrunda yarışacaq

22 Aprel 2026 09:59
Bu gün Albaniyanın paytaxtı Tiranda keçirilən Avropa çempionatında Azərbaycanın iki yunan-Roma güləşçisi qızıl, biri isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışın üçüncü günündə Həsrət Cəfərov (67 kq) finalda Türkiyə təmsilçisi Murat Fıratla, Qurban Qurbanov (82 kq) isə eyni raundda UWW təmsilçisi Adlet Tyulyubaevlə qarşılaşacaq. Nihat Məmmədli (60 kq) isə bürünc medal uğrunda UWW təmsilçisi Suner Konunovla üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq. Daha əvvəl yunan-Roma güləşçilərindən Rəşad Məmmədov (55 kq) və İslam Abbasov (87 kq) bürünc medal qazanıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanın iki qadın güləşçisi Avropa çempionatında mübarizəyə qoşulacaq
09:42
Güləş

Azərbaycanın iki qadın güləşçisi Avropa çempionatında mübarizəyə qoşulacaq

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
İslam Abbasov: “Bürünc medal uğrunda görüş finaldan daha stresslidir” - VİDEO
02:01
Güləş

İslam Abbasov: “Bürünc medal uğrunda görüş finaldan daha stresslidir” - VİDEO

Albaniyadakı Avropa çempionatının mükafatçısı gələcək hədəflərini açıqlayıb
Rıza Kayaalp: “Əvvəllər Avropada 1-2 medal ala bilərəmmi deyə düşünürdüm”– İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO
00:25
Güləş

Rıza Kayaalp: “Əvvəllər Avropada 1-2 medal ala bilərəmmi deyə düşünürdüm”– İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO

Rekordçu pəhləvan tarixi zəfərini ailəsinə və türk xalqına həsr edib
Rıza Kayaalp Avropa rekordunu qırdı, Rəcəb Tayyib Ərdoğan zəng vurdu - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + FOTO/VİDEO
21 Aprel 23:04
Güləş

Rıza Kayaalp Avropa rekordunu qırdı, Rəcəb Tayyib Ərdoğan zəng vurdu - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + FOTO/VİDEO

Türk pəhləvan Aleksandr Karelinin 26 illik rekordunu tarixin yaddaşına köçürüb
Avropa çempionatı: Azərbaycan güləşçiləri günü 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 22:20
Güləş

Avropa çempionatı: Azərbaycan güləşçiləri günü 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Güləşçimiz ukraynalı həmkarı Mixaylo Vişnivetskiyə uduzub
Rəşad Məmmədov: “Vətənə əliboş qayıtmadığım üçün xoşbəxtəm” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO
21 Aprel 22:07
Güləş

Rəşad Məmmədov: “Vətənə əliboş qayıtmadığım üçün xoşbəxtəm” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO

Bürünc mükafatçı Emin Seferşayevlə gələcək görüşlərdən və Eldəniz Əzizlinin dəstəyindən danışıb

Ən çox oxunanlar

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı
21 Aprel 01:37
Azərbaycan futbolu

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı

Qərar 15 dəqiqə sonra dəyişdirildi

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO
20 Aprel 21:37
Güləş

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Hər iki idmançımız yarımfinalda uduzsa da, medal şansını qoruyur
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Aprel 21:52
Voleybol

Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Turan” çempionluq kubokunu qaldırdı