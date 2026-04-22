22 Aprel 2026
Azərbaycanın iki qadın güləşçisi Avropa çempionatında mübarizəyə qoşulacaq

22 Aprel 2026 09:42
Azərbaycanın iki qadın güləşçisi Avropa çempionatında mübarizəyə qoşulacaq

Bu gün Azərbaycanın iki qadın güləşçisi Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilən Avropa çempionatında mübarizəyə start verəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, Elnurə Məmmədova (50 kq) təsnifatda Aqata Valerzakla (Polşa) üz-üzə gələcək.

Günay Qurbanova (59 kq) isə 1/4 finalda Elena Bruqqerlə (Almaniya) münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

Bundan əlavə, bu gün iki yunan-Roma güləşçisi qızıl, biri bürünc medal uğrunda qarşılaşmaya çıxacaq.

Həsrət Cəfərov (67 kq) finalda Murat Fıratla (Türkiyə), Qurban Qurbanov (82 kq) eyni raundda Adlet Tyulyubaevlə (UWW) görüşəcək. Nihat Məmmədli (60 kq) isə üçüncü yeri tutmaq üçün Suner Konunovla (UWW) qarşılaşacaq.

Qeyd edək ki, Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq. Daha əvvəl yunan-Roma güləşçilərindən Rəşad Məmmədov (55 kq) və İslam Abbasov (87 kq) bürünc medal qazanıb.

