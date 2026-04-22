Azərbaycan Kuboku: “Sabah” “Qarabağ”la üz-üzə

Bu gün futbol üzrə Bizon Azərbaycan Kubokunda ikinci finalçı bəlli olacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarımfinal mərhələsinin cavab oyununda “Sabah” “Qarabağ”la qarşılaşacaq.
Görüş “Bank Respublika Arena”da, saat 20:00-da start götürəcək. Matçın baş hakimi Rəvan Həmzəzadə olacaq.
Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınıb - 2:2.
Cütün qalibi finalda “Zirə” ilə üz-üzə gələcək. Bakı təmsilçisi ötən gün yarımfinalın cavab oyununda “Turan Tovuz”la qolsuz bərabərə qalıb. İlk dueldə “qartallar” üstün olub - 2:0.
Qeyd edək ki, ki, Azərbaycan Kubokunun final oyunu mayın 13-də “Palms Sports Arena”da keçiriləcək.