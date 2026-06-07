Deşam: “Çempionata hamını darmadağın etməyə gedirik”

Fransa millisinin baş məşqçisi Didye Deşam milli komandanın 2026-cı il dünya çempionatında perspektivləri barədə danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, Fransa DÇ-2022-nin gümüş mükafatçısıdır.
“Biz favorit deyilik, amma ora hamını darmadağın etmək üçün gedirik. Demirəm ki, favoritlərdən üstünük, deyirəm ki, hamıdan güclüyük. Biz bunu edəcəyik, hər şey buna bağlıdır. Hər halda, zirvəyə çatmaq üçün qarşımızdakı hər kəsi məğlub etməliyik. İlk üçlüyü tanıyırıq, amma onların ardınca kimin gəldiyini bilmirik. Amma gəlin bu barədə düşünək, ilk üçlüyə diqqət yetirək. Bu, bir şərhdir, amma bu, həyatın bir hissəsidir”, - Deşam deyib.
Dünya çempionatı iyunun 11-dən iyulun 19-dək ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək. Argentina hazırkı dünya çempionudur.